„Babiš chystá karanténu a Prymula a Vojtěch kontrolovaně promořit populaci kornavirem.“

Ilustrační foto. | Foto: www.facebook.com/tosipis.kampan

Promořit, zamořit, umořit, zamořit, mořit, mor. Vydáme opatření, která promoří dnešní společnost. Zkouška, kolik kdo vydrží. Třeba pak nebude potřeba vyplácet tolik důchodů. Jistě, autor výroku to tak nemyslel. Odbřemenění, promoření…Kam na to ti lidé chodí? Že by nové národní obrození? Jazyka? Češtiny? Nebo celého národa? Promoření odbřemení současné ekonomicky potřebné populace.