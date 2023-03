Přináším další tip na výlet Vachatovu rozhlednu u Nové Vsi nedaleko Kdyně. Najdete ji poměrně lehce, je na vyvýšené části u silnice kousek nad obcí. Postavil je před lety tamní obyvatel Karel Janda, kterému neřeknou jinak než Vachata, protože žije v chalupě po Vachatovi. A tak i vznikla Vachatova rozhledna.

Vachatovu rozhlednu najdete ve Kdyni. | Foto: Martina Sihelská

"Začalo to tím, že jsem tady koupil ten les a byla tu ošklivá skládka. To všechno jsem uklidil, odvozil, něco spálil a pak jsem to tu osázel a říkal jsem si, jak je odtud krásně vidět dolů k Šumavě a že by to byl ještě krásnější pohled, pokud byl výš. A tak jsme začal stavět takovou malou věžičku. Dnešní rozhledna má jen 22 schůdků a šest metrů, ale na pěkný výhled to opravdu stačí, je vidět na Šumavu, na Velký i Malý Ostrý, Javor nebo i na Hohenbogen, kde býval vysílač Svobodné Evropy s americkou věží," vysvětluje devětasedmdesátiletý Karel Janda.

U rozhledny je také odpočinkový altán a rozcestník s ručně psanými tabulkami. "Ty jsou původní, někdy z let 1934 až 1935. Už byly ve špatném stavu, tak jsme je renovoval, ale jinak jsou skutečně původní," ukazuje na tabulky pan Janda.

Na rozhledně se můžete na chvilku posadit a kochat se výhledem. Dokonce tam najdete schránku, ve které je návštěvní kniha a razítko. "To už je třetí, dvě mi ukradli, tak jsem tohle už dal na řetízek. Moc mě mrzí, jací lidé jsou, jak si ničeho neváží, neumí nic ocenit," je smutný strůjce rozhledny.

Proto buďte ohleduplní, nekažte díla druhých a odnášejte si pouze odpadky.

Zaslala Martina Sihelská. Velice děkujeme.