Tentokrát se vydáme na trochu netradiční místo, a to na vlakovou zastávku v Blahoustech.

Na zastávce v Blahoustech. | Foto: Martina Sihelská, Tachovsko

Ta kdysi mívala dvě koleje, na noc se tam rozsvěcovala petrolejová lampa a na záchodky chodili cestující do dřevěné boudy, které kdysi bývaly téměř u každého nádražíčka. Tyto v podstatě dřevěné kůlny z mnoha míst už zmizely, ovšem v Blahoustech stále stojí, a to už více jak sto dvacet let.