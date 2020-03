„Z elektroodpadu jsme dnes prostřednictvím recyklace schopni získat až 80 % materiálů, které můžeme znovu využít. Díky dětem jsme tak ušetřili zhruba 3 054 kg surovin. Zároveň školáci a studenti přispěli k ochraně životního prostředí, zabránili úniku škodlivých látek, které tento odpad obsahuje,“ dodává Kristina Koucká, marketing manager z neziskové společnosti Asekol, která v České republice zajišťuje sběr a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů.

Nejlepšího výsledku v kraji dosáhla ZŠ a MŠ Kozojedy, okres Plzeň-sever, kde v průměru na žáka odevzdali 3,79 kg vysloužilého elektra. Na druhém místě se umístila MŠ Svojšín s 2,89 kg v přepočtu na žáka. Samostatně byly ještě hodnoceny větší školy s více než 300 žáky – zde první místo patří Základní škole Rokycany, ulice Míru 64, kde v průměru na žáka vytřídili 0,96 kg elektra.

Sběrová kampaň probíhala ve všech krajích. Dohromady se v celé České republice zapojilo 809 škol a k recyklaci bylo odevzdáno 97,6 tun vysloužilých drobných elektrospotřebičů.

Motivace pro školy – za body odměny

Školy, které jsou v Recyklohraní zapojené, za sběr a aktivitu získávají odměny – nejčastěji v podobě knížek, školních a sportovních potřeb, her nebo si pro třídy mohou objednat vzdělávací program s ekologickou tematikou. Sběrová kampaň byla spojená se soutěží a nejlepší školy obdržely navíc extra prémii v podobě bonusových bodů. Konkrétně – za nejvíce vybraného elektra v přepočtu kg/na žáka bylo v absolutním pořadí za 1. místo přiděleno 2 000 bodů a za 2. místo 1 000 bodů. V druhé kategorii větších školy s více než 300 žáky získala nejlepší škola v kraji 2 000 bodů. Sběrová kampaň probíhala od srpna do listopadu 2019, následovaly svozy elektra ze škol a vyhodnocení výsledků.

Základem je praktické a hravé vzdělávání

Žáci a studenti se ve školách zapojených do Recyklohraní se věnují nejen sběru, ale zároveň se hravou a praktickou formou vzdělávají. „Ekologické vzdělávání je základem celého našeho programu,“ říká Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní o.p.s. a dodává: „Podporujeme

učitele, aby s žáky diskutovali, proč je důležité třídit a recyklovat elektrospotřebiče a baterie, kde najdou sběrné nádoby a co do nich patří a nepatří. Věnují se také tématu předcházení vzniku odpadů a rozumné spotřebě.“

Školy mohou využít lektorské programy organizované Recyklohraním či se zapojit do plnění kreativních úkolů. V letošním školním letošním roce například žáci tvořili Recyklační zpravodaje, nebo spolu s pohádkovými postavami Dlouhý, Široký a Bystrozraký vyhledávali, měřili a posuzovali využití červených venkovních kontejnerů na sběr elektra a baterií.

Aktuálně je v České republice 3 763 červených venkovních kontejnerů na sběr vysloužilých drobných elektrospotřebičů. V Plzeňském kraji se jich nachází 166. Nejbližší najdete na www.cervenekontejnery.cz.

Pro ekologickou výchovu poskytuje Recyklohraní učitelům metodickou podporu pod názvem EKOABECEDA a možnost sdílení zkušeností z praxe. Oceňuje, též pedagogy, kteří umí pro ekologii nadchnout své žáky. I v letošním školním roce je pro 40 nejaktivnějších připraven certifikát EKOUČITEL ROKU.

ASEKOL a.s. je neziskově hospodařící společnost, která od roku 2005 provozuje kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. Na základě zápisu vedeného u Ministerstva životního prostředí ČR zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení ve všech oblastech, např. výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky, spotřební elektroniky, elektrických nástrojů, nářadí, hraček a vybavení pro volný čas a sport, přístrojů pro monitorování a kontrolu a výdejních automatů (skupiny 1–6). ASEKOL má uzavřeny smlouvy o zřízení míst zpětného odběru s více než 4 300 městy a obcemi a 3 000 opravnami a prodejnami elektro. Další tisíce sběrných míst vznikly díky vývoji a instalaci různých druhů kontejnerů na drobná elektrozařízení. Provozovaných více než 17 000 sběrných míst zajišťuje společnosti ASEKOL nejhustší veřejně dostupnou sběrnou síť vysloužilých elektrozařízení ze všech kolektivních systémů v ČR i v Evropě. ASEKOL za svoji práci a společenskou odpovědnost získal prestižní ocenění Superbrands 2020. Zároveň byl za své aktivity oceněn prestižní cenou Ruban d’Honneur neboli „Stuhou cti“ v soutěži European Business Awards (EBA) v kategorii Environmentální a udržitelný rozvoj.

Projekt RECYKLOHRANÍ ANEB UKLIĎME SI SVĚT, vznikl v roce 2008 a jeho cílem je informovat a vzdělávat žáky či studenty MŠ, ZŠ a SŠ z celé ČR o problémech životního prostřední a nutnosti recyklace. V průběhu školního roku jsou vyhlašovány zajímavé úkoly s environmentální tématikou. Pedagogičtí pracovníci ke své práci mohou využívat učební materiál tzv. Ekoabecedy. Zájemci o praktickou výuku třídění a recyklace se mohou zapojit do nejrůznějších sběrových akcí na podporu zpětného odběru použitých baterií a drobného elektrozařízení. Do února 2020 se do programu zdarma registrovalo 3 800 škol. Bližší informace o aktivitách v rámci projektu, včetně fotogalerie lze najít na stránkách www.recyklohrani.cz nebo na www.facebook.com/recyklohrani. Program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět je podporován kolektivními systémy ASEKOL, ECOBAT a ELEKTROWIN.

Jana Čechová