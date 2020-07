První pololetí proběhlo stejně jako předchozí léta. Ve druhém pololetí se vše změnilo. V úterý 11. března byly uzavřeny školy v celé České republice a všichni se začali učit, co je home office a výuka žáků na dálku.

,,Byla to novinka pro školy, pedagogy, rodiče, a především žáky. Někteří vstoupili do tohoto období s vervou a brali toto jako novou výzvu, jiní nepochopili správně a mysleli si, že byli vyhlášeny prázdniny v předstihu.

Někteří se těšili co nejdříve zpět do školy za svými učiteli a svými kamarády a spolužáky z různých tříd. Byli tací, kteří začali vnímat později, že doma je to již dlouhé, pokud vám okolnosti brání pohybovat se ve venkovním prostředí a pokud jste v uzavřeném prostoru pouze s několika nejbližšími,“ uvedl ředitel základní školy v Plané Luboš Beran a dodal, že čím více se prodlužovalo toto stereotypní období, tím se stávalo školní odloučení méně atraktivní.

Postupně rozvolňovat se začalo 11. května, kdy se do školních lavic vrátili vybraní žáci 9. ročníků, kteří se připravovali na přijímací zkoušky na střední školy. Od 25 května do lavic usedli i žáci I. stupně s každodenní výukou.