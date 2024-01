Pavel Kučera a jeho milá rodina se stará ve Volarech o smečku 68 psů, se kterými jezdí závody psích spřežení. O víkendech se můžete projet za poplatek i vy.

Psi na sněhu. | Foto: Milada Michalcová

Budete poučeni, jak psy obléknout do postrojů, jak řídit a zastavit bezpečně saně pro vás i psí kamarády. A užijete si krásnou jízdu přírodou. A kolik, že toho taková smečka spořádá? Pan Kučera denně vaří šest kýblů polévky smíchané s granulemi, hovězí, vepřové i rybí maso a spoustu kostí. Mladí psi se musí nejdříve naučit svému postavení ve smečce, než mohou být pohromadě s ostatními. Ale to všechno zvládá pan Kučera s lehkostí. Jednu fenu přivezli panu Kučerovi dokonce jako dárek až z Kanady, a je to vítězka psích spřežení.Ted už od ní mají i půl roku stará štěňata.