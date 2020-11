Zavražděni za vesnicí, ale pohřbeni před vesnicí

Do vesnice Schönwald (Lesná), která je vzdálená třináct kilometrů od Tachova, dorazil večer 13. dubna 1945 pochod smrti. Byli to vězni z vlakového transportu smrti z Buchenwaldu, který dopoledne přijel do Tachova.

Autentické snímky z místa exhumací. | Foto: Autor: Archiv Klubu hledačů HP Tachov