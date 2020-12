Lidé letos i kvůli koronaviru hodlají své peněženky při nákupu vánočních dárků šetřit. Omezit tyto výdaje mohou mimo jiné i tím, že se pustí do vlastnoruční výroby. Pokud při tom použijí nepotřebné či odpadové materiály, prospějí nejen svým financím, ale i naší planetě. Pojďte se nechat inspirovat tipy na upcyklované dárky.

Ilustrační foto. | Foto: František Synek

Podle průzkumů letos lidé zejména kvůli koronavirové krizi plánují snížit výdaje na vánoční dárky. Takový plán lze do praxe převést různě: dárky můžete nakupovat zásadně jen ve slevových akcích, omezit jejich počet na osobu nebo se vrhnout do tvoření dárků vlastníma rukama. S trochou šikovnosti lze vyrobit širokou plejádu originálních dárečků, které potěší o to víc tím, že jste si s nimi dali práci a věnovali jim svůj čas. Pokud se navíc rozhodnete při tvorbě dárků následovat dnes čím dál sílící trend upcyklace, ušetříte nejen svoji peněženku, ale také přírodu.