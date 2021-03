Ve skutečnosti však není tak důležité, co člověk dokáže, ale kým je. Zda je čestný, charakterní, poctivý, odvážný, pravdivý a laskavý.

Už několik dní přemýšlím nad životem člověka, který takový byl – mám na mysli Pavla Řepu. Někteří jste ho znali, jiní ne. Pavel zemřel v noci z 12. na 13. března.

Byl to především náš kamarád. A zájmeno „náš“ znamená, že jsme v Sedmdesátce měli partu, s níž jsme se scházeli mnohá léta. Většina téhle party byla starší než já a znala se desítky let. Někteří se narodili v Tachově, jiní sem, jako Pavel, přišli v mládí. Žili zde, prožili mládí, střední věk a teď zde žijí své stáří. Někteří z nich už odešli – paní učitelka Soukupová, Emilian Dekoj s manželkou, Jaroslav Pavlásek… A teď Pavel. Byl samozřejmě kamarád i mnoha dalších lidí, protože těch part, jejichž byl součástí, bylo hodně: parta ochránců přírody, parta divadelníků, parta přírodovědců, parta ornitologů…

Dali se dohromady po revoluci

Pavel byl výraznou osobností Tachova. Já jsem se s ním seznámil až po svém příchodu do Tachova v roce 1997. Poměrně záhy jsem začal navštěvovat Tachovský Fair play klub, jehož byl Pavel spolu s Rudolfem Tomšů spoluzakladatelem. Později jsem pochopil, že tahle parta vlastně vznikla až po roce 1989, protože osudy jednotlivých lidí v době normalizace byly různé. Teprve Sametová revoluce dala dohromady ty, kteří byli vůči komunistickému režimu konformní, s těmi, kteří stáli proti. Ideály demokracie smazaly nebo alespoň zamaskovaly všelijaké nedobré zkušenosti z minulosti, kdy někteří z členů téhle party stávali na pódiích, jiní pod pódii a další zase byli doma, protože tam, kde stálo pódium, by nikdy nešli.

Mám výhodu, že tohle znám jen velmi málo. Já jsem je všechny poznal až v době, kdy si všichni odpustili a chtěli budovat občanskou společnost. Scházeli se k besedám, zvali zajímavé hosty, jezdili na zajímavá místa a milovali legraci.

Když se Fair play klub rozpadl, začali jsme v Sedmdesátce pořádat Literární čajovnu. V ní se scházeli ti, kdo zbyli z oné staré party, ale i další milovníci literatury, vína a dobré zábavy. Vedle Olgy a Rudolfa Tomšů a Hany Široké byl nejvýraznější osobností Literární čajovny Pavel Řepa.

Významný ornitolog

Kdo to byl? Předně špičkový odborník – přírodovědec. Byl to jeden z našich nejlepších ornitologů, o čemž svědčí i kniha o ptácích na Tachovsku, kterou před rokem vydal. Pavel si sedl pod strom a po pěti minutách věděl, jací ptáci a v jakém množství se v dané lokalitě nacházejí. Pro ornitology je to možná normální, u mě něco takového hraničí s magií.

Mnoho let Pavel pracoval v Muzeu Českého lesa jako přírodovědec. V 90. letech nastoupil do odboru ochranu přírody Okresního úřadu v Tachově, pak pracoval na správě CHKO Slavkovský les. A na konci života se vrátil opět do tachovského muzea.

Pro mne byl Pavel velkým znalcem Tachova a Tachovska. Láska k zemi, v níž žil, spojená s obrovskou erudicí a zájmem o všechno, co mohlo doplnit mozaiku vědomostí, díky níž rozuměl jak fungování přírody a chování zvířat, tak lidem, kteří zde žijí. To byla Pavlova silná stránka.

Divadlo. Ta velká láska

Jeho celoživotní láskou bylo divadlo. V mládí jej v rodné Praze často navštěvoval, pak jej hrál, režíroval, propagoval, působil jako dramaturg tachovských Komedyjantů, vytvářel texty a převáděl do dramatické formy různé povídky a romány. Byl herec od Pánaboha. Miloval nejen divadlo, ale i různé veřejné produkce. Jako Mistr Jan Hus putoval několikrát s povozem „do Kostnice“, podílel se na Tachovských historických slavnostech, vymýšlel akce všeho druhu, při nichž se bavil on i lidé kolem. Nikdy to nebylo plytké nebo podbízivé, neboť schopnost humoru je výsadou chytrých.

Já jsem Pavla nejvíc miloval při četbě. Při našich literárních čtvrtcích vybíral vždy pozoruhodné texty. S mírnou dávkou škodolibosti nás, kdož jsme neměli jeho vskutku sloní paměť, zahrnoval jmény anglických králů a jejich levobočků při představování Richarda II. od Williama Shakespeara. Nosil nám ze své knihovny osahané knížky, na které jsme dávno zapomněli – Nepila, Čechova, Šukšina, Basse, Loukotkovou, Šotolu a především Manon Lescaut od Nezvala. Zpaměti recitoval milované básníky a slzy mu tekly z očí. To byl pro mě Pavel Řepa, pokorný, citlivý, něžný, plný touhy a smutku nad tím, že život se chýlí ke konci.

Srdce, které hořelo

Pavel věděl, že mu už moc času nezbývá. Několik posledních let cítil, že se jeho zdraví velmi zhoršuje. Bylo to znát i na jeho vystupování. Stále méně vzpomínal na své milostné avantýry z mládí, zato stále častěji uvažoval nad tím, co má v životě opravdu smysl. A nejednou pronesl, že člověk potřebuje být zakotven ve víře. Nebyl ukázkovým křesťanem, ale znal to, co Martin C. Putna nedávno označil za hlavní křesťanskou hodnotu: pokání.

Pavel Řepa byl velká osobnost ne pouze tím, co znal, co dělal a co dokázal, ale především tím, že měl velké srdce, které hořelo.

Děkuji za Pavla a za jeho kamarádství. Děkuji jménem všech, které v životě obohatil a potěšil, kterým předal něco ze své moudrosti a dobroty. Už dávno jsme zapomněli na to, co se Pavlovi nepovedlo, kde selhal, kde třeba i ublížil. To poroučíme Pánubohu s prosbou o shovívavost, milost a odpuštění. My se chceme těšit z Pavlova odkazu, z jeho knih, nahrávek a ze vzpomínek na něj.

Čtyři body, které život naplní

Na závěr dejme prostor Pavlovi samotnému. Následující slova pronesl po skončení jedné literární čajovny v Sedmdesátce. A protože jsem měl zapnutý mikrofon, mohu jeho slova zprostředkovat.

"Já za svou osobu, když jsem o tom dlouze přemýšlel, jsem si vytyčil čtyři body, které by mohly (a pro mě měly) naplnit lidský život. A to je za prvé láska. A nemíním tím jenom tu lásku, která každého hned napadne, protože každý jsme ji prožili a bylo to krásné, ale myslím tím i lásku toho typu, že člověk má rád malé děti, že je shovívavý a vlídný k nemohoucím stařečkům, že je vlídný i k hlupákům, protože je má rád.

Bod dvě je víra. Víra, ať už je pevně sešněrována v nějakém kánonu náboženství, anebo je to prostě jenom víra v dobro, v etické principy, v morální principy, které chci, vnitřně chci dodržovat.

Za třetí je to touha po krásnu. To, co získám z poslechu pěkné skladby, z recitace poezie, z četby dobré knihy, z pokochání se krásným obrazem.

A čtvrtá věc je touha po poznání. Nemusí to být, že každý z nás je velkým badatelem. I my jednodušší se dostaneme k tomu, že něco pochopíme, něco v té hlavičce si prozkoumáme, zjistíme, jak to je, a je to pro nás potěšením.

Tyto čtyři sloupy podle mě by měly naplnit lidský život; a touha po tom, aby byly splněny, by měla být tím základem, když se pak ptáme: Kdo jsme? Odkud přicházíme? A kam jdeme? Jdeme za těmito čtyřmi cíli."

Petr Vaďura