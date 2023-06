Páťáci ze ZŠ Konstantinovy Lázně vyrazili na tajnou výpravu. Tajnou proto, že nevěděli předem, kam jedou a co tam budou dělat. Dostali pouze indicie, v tomto případě to byly například kladívko, brýle a cesta vlakem.

Tajná expedice páťáků ZŠ Konstantinovy Lázně. | Foto: ZŠ Konstantinovy Lázně

Tajná expedice páťáků je zavedla do Svatého Jana pod Skalou, kde je čekalo hledání zkamenělin, vyprávění o prvohorách, vědomostní soutěž či turistika. Vydali se za medvědy do Berouna, zažili adrenalin na skluzavce a cestu vlakem.

Celou expedici provázelo krásné počasí, všichni si užili báječný den s kamarády plný zážitků, dobrodružství, bádání, poznání a objevování. Škoda že se nám tato partička 30. června rozejde. Přejeme jim hodně úspěchů v dalším školním i osobním životě a odvahu učit se, zkoušet a poznávat nové věci - JUST DO IT!

S dětmi jela paní učitelka Hana Vrtělková. Paní Lence Palichové moc děkujeme za spolupráci, organizaci exkurze a skvělé průvodcovské služby.

Alena Kaľavská, ředitelka školy