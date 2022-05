Jaroslav Homolka, obhájce jednoho z podezřelých, se k případu odmítl vyjádřit. „Nemám svolení od svého klienta poskytovat médiím jakékoli informace. S ohledem na skutečnost, že není zřejmé, kam se ještě bude celá kauza ubírat, nemohu nic komentovat,“ sdělil Deníku.

Homolka obhajuje dvaačtyřicetiletého Jana P., který podle detektivů stál v hierarchii skupiny na druhém místě. S Janem H. spoluvlastní společnost Finance Agency, která v kauze figuruje jako obviněná právnická osoba. Údajného šéfa gangu Jana H. zastupuje advokátní koncipient z jeho vlastní kanceláře Vojtěch Haman. Deníku se nepodařilo stanovisko obhájce získat. Na dotazy e-mailem dosud nereagoval a telefon v kanceláři nikdo dva dny nezvedal.

Podvody, o nichž policie v obvinění píše, se týkaly především údajně výhodných obchodů s cigaretami, auty a také nemovitostmi. Podle detektivů hrál obviněný advokát Jan H. důležitou roli jako organizátor většiny podvodů a člověk, který měl vymýšlet jejich scénáře. Ne vždy se jim vše povedlo a v některých případech zůstalo jen u pokusu získat miliony. Ne tak ale v případě poškozeného, který nakonec přišel o více než patnáct milionů korun a dodnes má podlomené zdraví.

Falešná policejní složka

Skupina věděla, že poškozený vlastní několik lukrativních nemovitostí, proto vymyslela plán, že ho zapletou do fiktivní vraždy. Poté po něm budou chtít peníze pro vymyšlené policisty, kteří by měli vše zamést pod koberec. A to za cenu deset milionů korun. Když se od poškozeného žádných peněz nedočkali, začali tvrdit, že to za něj zaplatili a on jim to musí vrátit v podobě zástavy a převodu nemovitostí. Dalšími složitými intrikami se jim nakonec podařilo dotyčného o nemovitosti skutečně připravit. Ty nechali převést na obviněnou právnickou osobu.

Podle detektivů obviněný advokát Jan H. zneužil svých znalostí a například měl vytvořit falešnou policejní složku s různými dokumenty, které pak podstrčili poškozenému. To vyvolalo dojem, že se jedná o skutečné policejní vyšetřování. Šlo o údajnou vraždu v garáži. Ke zvýšení věrohodnosti používali například prasečí krev od řezníka.

Jan H. byl podle obvinění u většiny skutků, které jim detektivové přičítají k tíži. Obvinění mimo jiné staví především na výpovědi Libora Hladkého, který měl uvést, že vše vymýšlel právě Jan H. Hladký je tak podle informací Deníku veden jako spolupracující obviněný. Detektivové při domovních prohlídkách zajistili nejrůznější komunikační prostředky, písemnosti, notebooky, ale například i alba se známkami a mincemi, cigarety, autodíly, různé nářadí i zbraně.

Detektivové z celorepublikového útvaru na případu i nadále pracují. Vyšetřování ještě neskončilo, a tak ještě zůstává otázkou, kam se poděly všechny ty miliony a kolik advokátů se ještě bojí o svou budoucnost. V neposlední řadě zůstává otevřené i to, kolik potenciálních obětí se policii dosud nepřihlásilo, protože se domnívají, že byly nějak zapleteny do vraždy.