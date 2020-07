„Provoz po obou kolejích byl obnoven ve středu 15. července ve 20.50 hodin. Infrastruktura nebyla vážně poškozená, k poškození došlo jen na trakčním vedení a části upevňovadel pražců, což se podařilo odstranit,“ potvrdil mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Illiaš. „Jeden vlak byl odtažen do Českého Brodu, druhý do Nymburka,“ dodal.

Mezi obyvateli ústně i na sociálních sítích hojně zaznívá chvála a poděkování záchranářům. Oficiálně to vyjádřil i starosta Jakub Nekolný. „Děkuji všem složkám integrovaného záchranného systému za profesionální práci a speciálně bych chtěl zmínit strážníky městské policie, kteří byli u nehody první a zajišťovali evakuaci cestujících z osobního vlaku,“ uvedl.

Jedním z nich byl i vedoucí strážník Jan Svoboda, který u vlakového neštěstí strávil celou noc. „Byli jsme přímo u srážky. Jeli jsme do Štolmíře na kontrolní činnost a viděli stojící poštovní vlak. A najednou přijížděl další. V minutě se ozvala rána. Okamžitě jsme to otočili a jeli tam,“ popisuje. „Bylo velmi těžké dostat se dovnitř k lidem, podařilo se nám rozbít okno,“ vzpomíná s tím, že nejsložitější bylo dostat lidi z vlaku přes příkop u trati, který je opravdu strmý.

Podobně hodnotí zásah také hasiči. „Nejhorší v rámci zásahu byl velký počet zraněných, ale také to, že ke střetu došlo v noci. Navíc vlaky se srazily pod úrovní vozovky, což komplikovalo evakuaci,“ uvedl mluvčí Petr Svoboda. Velitel zásahu podle jeho slov velmi rychle a správně vyhodnotil, že jde o velké neštěstí, takže jednotky byly na místo vysílány velice rychle.

Nakonec se jich sjelo 16. Deset jednotek profesionálních hasičů, čtyři sbory dobrovolných hasičů a dvě drážní jednotky. Nejsložitější a ohrožující pro osoby uvnitř vlaku i zasahující bylo zajištění vlaku City Elefant, který najel na poštovní vůz, hnací souprava byla vykolejená, hrozilo, že se převrátí, bylo těžké zraněné cestující vynášet. Vlak se musel řetězy přivázat ke kolejím.

Lidé na Českobrodsku hovoří také o strojvedoucím, který srážku nepřežil. „Byla to hrozná rána a pak ten zvuk plechů. Hned jsme věděli, že to bude zlé a že jsou to vlaky. Upřimnou soustrast rodině strojvedoucího,“ uvedla například obyvatelka Kounic. Mluví se také o pravotočivé zatáčce, po jejímž projetí strojvedoucí druhý vlak patrně viděl na poslední chvíli, takže ani neměl šanci utéct z kabiny.

Jednalo se o stejného strojvedoucího, který na stejné trati, jen cca o tři kilometry dál, před třemi lety zabránil jiné srážce. „Osobní vlak vjel na stejnou kolej, na níž u vjezdového návěstidla do stanice stál vlak jedoucí z Prahy do Košic,“ popsal tehdy událost mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Vlak vyjíždějící z Českého Brodu stačil naštěstí včas zastavit, k tragédii nedošlo. Vlaky zastavily jen 45 metrů od sebe. Díky strojvedoucímu, kterému bylo tehdy 37 roků.