Navštěvuje domovy seniorů a hospice a tam činí dobro. Se svým koněm je schopna zajet s ním kamkoli po republice, přičemž Sagi dokáže komunikovat jak s aktivním člověkem, tak s tím, který je upoután na lůžko nebo invalidní vozík. „Umí toho opravdu hodně,“ říká Veronika Volgemutová ze středočeského Struhařova, která za svou nezištnou pomoc získala ocenění Laskavec.

Veronika Volgemutová a terapeutický kůň Sagi | Foto: se svolením Nadace Lilie & Karla Janečkových

Sagiho si pořídila v roce 2018, kdy chtěla jezdit drezúry. Jenže nedlouho poté měla vážný úraz, chodila o berlích a nějaký čas strávila na vozíku. „Když mě můj muž přivezl do stáje, od první chvíle na mě Sagi dával pozor. Poznal i moje vnitřní zranění, protože mi zabraňoval v pohybu, abych si neublížila,“ vzpomíná.

Po celý rok jí zvíře provázelo rehabilitací. „Když jsem ležela v nemocnici, dorazilo mi video koně, jak chodí navštěvovat klienty do francouzského hospice,“ popisuje. Tak vznikl nápad, že pomáhat druhým by mohl i Sagi. Volgemutová s ním proto absolvovala specializační zkoušky, které hiporehabilitační kůň potřebuje. Tím vznikl projekt Asistenční jednorožec.

Od roku 2019 spolu absolvovali asi čtyřicet výjezdů. „Sagi se dokáže nacítit na klienty. U onkologických pacientů v paliativní péči často pokládá hlavu tam, kde mají zdravotní problém. U lidí, kteří jsou pohybliví jen na část těla, si zase automaticky stoupá na stranu, se kterou mohou pohybovat,“ přibližuje.

Často s ním navštěvuje Hospic Dobrého Pastýře ve středočeských Čerčanech. „Za klienty, kterým to zpříjemní poslední dny života, můžeme i do vnitřních prostor,“ sděluje.

Pokrývat náklady se jí daří díky grantům a dárcům. Zájem je tak velký, že si do pronájmu vzala i malou poničku Eli, která je ve výcviku.

Nedonošeňátka i second hand

Cenu Laskavec od roku 2016 uděluje Nadace Lilie & Karla Janečkových. Letos ocenila dvanáct projektů založených dobrovolníky v pátek 14. dubna v Pražské křižovatce. Každý z nich získal finanční odměnu 46 656 korun.

Ocenění získala kupříkladu Lucie Svobodová, které se před sedmi a půl lety v pražské porodnici U Apolináře v osmadvacátém týdnu narodil synek vážící pouhých 420 gramů. Z vděku, že mu lékaři zachránili život založila neziskovou organizaci Apolinářská nedonošeňátka.

Zdroj: DeníkTam působí matky předčasně narozených dětí. Ve spolupráci s personálem nemocnice sledují, co v péči může pomoci. Ze získaných peněz předaly kupříkladu ventilátor, který na základě snímání vzduchu z bránice zásobuje děti kyslíkem. „Letos předáváme také videolaryngoskop, díky kterému je dobře vidět průchodnost dýchacích cest při intubaci,“ popisuje oceněná žena.

Laskavcem je i Richard Gazda, který v roce 2012 založil prospěšný second hand Moment, kam lidé darují oblečení či věci do domácnosti. Má pět poboček v Ostravě a jednu v Praze. „Lidi se snažíme učit dělit věci na tři kupky: poničené patřící do textilního kontejneru, humanitární pro pomoc lidem bez domova a sociálně potřebné, které lze prodat. Takové patří k nám,“ vysvětluje.

Další ocenění Laskavci 2022/2023



Zuzana Vránová z Prahy:

kultivuje sousedské vztahy, bojuje proti plýtvání potravinami



David Tišer z Prahy:

propojuje lidi uměním, pomáhá romské LGBT+ komunitě



Monika Benešová z Velkých Bílovic:

pomáhá, kde je třeba, šíří pozitivní zprávy



Tomáš Förchtgott z Lelekovic:

zachraňuje koně a další velká zvířata z nesnází



Jana Vařechová Holoubková:

u dětského domova v Krásné Lípě vybudovala komunitní zahradu, rozvíjí hostitelskou péči



Věra Petrovičová a Dalibor Uhlíř:

pečují o poutní areál nedaleko Českého Krumlova



Věra Venuše Rybová z Orlických hor:

rozváží čepičky se vzkazy onkologickým pacientům



Martina Chmelová z Dobrovice:

pořádá nábory dárců kostní dřeně, dává naději těžce nemocným



Anna Pašková a Lu Gregorová z Prahy:

distribuují menstruační potřeby ženám v nouzi



Více informací: https://laskavost.cz/