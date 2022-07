Plynovod má být podle mluvčího společnosti Net4Gas, která je investorem stavby, Vojtěcha Meravého hotový do konce letošního roku. „Výstupní kapacita do domácí zóny se pak navýší o zhruba patnáct milionů metrů krychlových za den,“ vyčíslil Meravý. Celková cena výstavby má vyjít na jednotky miliard korun.

Po dostavbě tohoto úseku by mohlo potrubí plynovodu pokračovat dál až do Polska. „V budoucnu by tudy pak mohl plyn putovat i opačným směrem právě ze sousedního Polska,“ zmínil Kocůrek. Propojení s Polskem může snížit závislost na Rusku. Většina zemního plynu nyní do České republiky proudí právě z ruských zdrojů.

Výstavba propojení s Polskem je ale prozatím v nedohlednu. Pokračování plynovodu směrem na sever nemá v tuto chvíli zelenou. „Rozhodnutí o stavbě není na společnosti Net4Gas,“ uvedl Meravý. Firma Net4Gas je provozovatelem plynárenské přepravní soustavy v České republice. O investici do nového plynovodu rozhoduje Energetický regulační úřad.

Bezvýkopová technologie

Trubky o průměru jeden metr dělníci v Jihomoravském kraji a na Zlínsku zasazují do více než metrové hloubky. Na jihu Moravy prochází přes území dvaadvaceti obcí, a to na Břeclavsku a Hodonínsku. Nový plynovod se také kříží s některými silnicemi, například se silnicí číslo 419 mezi Násedlovicemi a Čejčem na Hodonínsku. Stavbaři pracují bezvýkopovou technologií, aby nenarušili plynulost dopravy v dané lokalitě.

Místo staveniště navštívil nedávno i jihomoravský hejtman Jan Grolich. „Je to nachystané tak, že se potrubí bude dát napojit na trubky, co ze severu můžou posílat zkapalněný zemní plyn. Takže to má velký smysl,“ svěřil se na svém facebooku.

Výstavba potrubí nemá ovlivnit hospodaření v daných lokalitách. Podle investora režim v ochranném pásmu plynovodu neomezuje běžné pěstitelské či chovatelské činnosti.