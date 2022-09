„Brněnské podzemí je obrovský fenomén, ať už se jedná o chodby pod Zelným trhem, nebo unikátní kostnici pod kostelem svatého Jakuba. Vodojemy na Žlutém kopci jim budou rovnocenným partnerem, troufnu si říct, že je co do zájmu veřejnosti možná i předčí," sdělila primátorka Markéta Vaňková.

Přiznala, že vodojemy jsou velkým lákadlem také pro filmaře. „Už dlouho máme od nich zprávy, jak moc je pro ně jejich prostředí a nezaměnitelný genius loci atraktivní a jak se těší, až se v nich bude filmování moct skutečně odehrát. Jak oni, tak návštěvníci sem budou mít dveře otevřené už během několika týdnů," uvedla primátorka.

Nejzajímavější stromy České republiky: Zažily bitvy i milenecká dostaveníčka

Turistické informační centrum má v plánu spustit provoz v polovině října a pořádat tam pravidelné komentované prohlídky i jednorázové kulturní akce.

První etapa úprav zahrnovala zpřístupnění dvou cihlových vodojemů z 19. století. „Když jsem se před dvěma lety poprvé šel podívat do prvního cihlového vodojemu, tak mě největší znalec brněnského podzemí pan Svoboda vyprávěl i o tom, že vzadu na pozemku je údajně ještě nějaký další podzemní prostor, o kterém se nic neví a ani on v něm ještě nikdy nebyl. Oddělali jsme tedy poklop šachty a začali jsme po zrezavělých skobách sestupovat do neznáma. Když jsme stanuli na dně a posvítili do tmy, úplně jsme oněměli. Tohle bylo ještě něco úplně jiného než ten přední vodojem. Před námi se otevřela nádherná podzemní katedrála jako z Pána prstenů," vzpomněl náměstek primátorky Jiří Oliva.

Práce pokračují

Do obou cihlových vodojemů nyní vedou nejen schodiště, ale i únikové východy, aby splňovaly požadavky na požární bezpečnost i při větším počtu lidí. Nadto je zavedená elektroinstalace a osvětlení. Zároveň již pokračují práce na druhé etapě, a to v podzemních chodbách do betonového a předního cihlového vodojemu.

Na povrchu vznikne nový veřejný park. „Druhá etapa se dotkne nejen podzemí, neboť je její součástí zpřístupnění betonového vodojemu z roku 1913, ale i toho, co vidíme na povrchu. Bude se jednat o parkové úpravy, opravy armaturního a šoupátkového domku, které sloužily k ovládání vodojemů, ale také o vybudování zázemí pro návštěvníky a personál v někdejším domku hlídače," nastínil Oliva.

Ráj přízraků a filmařů. Na hradě Borotíně se dá i romanticky přespat

Někdejší domek hlídače je ve špatném technickém stavu a nelze jej zachránit. „Rozebereme jej, podsklepíme, do suterénu zavedeme výtah a z něj budou přístupné dvě podzemní chodby vedoucí do vodojemů. Díky tomu získá tato technická památka i bezbariérový přístup. Domek nad tím následně zase postavíme, částečně použijeme původní materiál – například okna nebo krov,“ zmínil dále Jiří Oliva.

Náklady na první etapu úprav činily dvaapadesát milionů korun. Druhá etapa, která by měla stát osmadevadesát milionů korun má být hotová v září příštího roku.