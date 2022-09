Podobně jako další lidé, i on se ve frontě střídá s rodinou. „Točíme se po šesti hodinách, dcera, přítel, já s manželkou, dneska tam je babička,“ vyjmenoval. Poblíž úřadu je zásuvka pro dobití elektroniky, chemická toaleta, v případě špatného počasí je k dispozici stan.

Vlastní stany pak mají čekající i pro krátký spánek. „Člověk se tam může na hoďku, na dvě natáhnout, nebo do auta se jít schovat,“ uvedl Srnský a vysvětlil, jak vše funguje: „Domluvíme se, že si jdeme odpočinout a na místě zůstane jen pár lidí. Nikdo ale nesmí odcházet pryč, jsme v okruhu padesáti metrů.“

Dalším zájemcem o výhodný pozemek je Marek Urban, který si chválí, že noci jsou prozatím celkem teplé. I on má střídání. „Každý může získat pouze jeden pozemek. Máme seznam, pomocí kterého kontrolujeme přítomnost čekajícího, případně zástupce,“ poodhalil další detail, jak to ve frontě chodí.

Vznikající přátelství

Lidé, kteří se před radnicí sešli, budou jednou sousedy, a tak už nyní navazují přátelství, seznamují se. V pondělí sedmadvacet z nich získá stavební parcelu pro řadový rodinný dům, cena bude kolem milionu. Pro srovnání jsou v krajském městě pozemky zhruba o polovinu dražší. „Je to nejspravedlivější. V aukci by vše přebili movitější lidé, takhle budou ty pozemky zasloužené,“ usmál se Srnský.

Zvolený postup považuje za nejlepší i starosta Martin Mrkos. „Chtěli jsme, aby pozemky byly relativně dostupné pro co nejširší skupinu obyvatel. Proto jsou ceny zastropované v dnešních časech za velmi přijatelné ceny,“ uvedl a pokračoval: „To je důvod, proč je takový zájem. Když půjdete aukcí, získají zase jen ti nejbohatší. Když půjdete losem, je to napadnutelné. Když zvolíte obálkovou metodu jako v minulosti, zavání to šmelinou. Nejspravedlivější je fronta. Je to tvrdé, je to drsné, ale spravedlivé.“

Výstavba řadových domů ve Vápenické ulici

- rozloha pozemků: 400 metrů čtverečních

- cena za metr čtvereční: 2 357 korun

- podmínka pro koupi pozemku: minimálně deset trvalé bydliště ve Žďáru nad Sázavou

- rezervační poplatek: 250 tisíc korun