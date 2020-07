Restaurace a bary budou uzavřeny v době mezi třiadvacátou a osmou hodinou. Při návštěvě nemocnic a sociálních zařízeních je nutný respirátor FFP2 bez výdechového ventilu. U přeshraničních pracovníků je nezbytné prokázání se negativním PCR testem na covid jednou za dva týdny.

"V souvislosti s epidemiologickou situací v Moravskoslezském kraji dnes místní hygienická stanice rozšíří aktuálně platná opatření v oblasti Karvinska na území celého kraje. V kraji se zavádí povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorách i veřejné dopravě," uvedl dnes dopoledne ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na svém twitterovém účtu.

Mimořádné opatření

Mimořádné opatření po 12. hodině zveřejnila na svých webových stránkách i Krajská hygienická stanice Ostrava s účinností ode dne vyhlášení až do odvolání.

Kromě povinností a zákazů ohlášených již ministrem Vojtěchem, stanovuje dále přísná bezpečností opatření například pro provozavatele koupališť, sportovišť, saun a wellness center, pořadatele zotavovacích akcí, provozovny stravovacích služeb a další.

„Hlavním cílem mimořádného opatření je přerušit souvislý epidemický proces a zastavit epidemii v co nejkratším čase a za co nejmenších ztrát lidských životů, stejně jako negativních dopadů na ekonomiku. Toho lze dosáhnout omezením konání hromadných akcí ve vnitřních i vnějších prostorách,“ uvedla Pavla Svrčinová, ředitelka krajské hygienické stanice.

Jak dodala Irena Martínková, ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice, v poslední době se v regionu objevilo hned několik ohnisek nákazy. Hygienici již museli uzavřít i jeden letní tábor. Přijatá opatření by se měla revidovat po čtrnácti dnech. „Pokud se situace zlepší, budeme přistupovat k postupnému rozvolňování,“ uvedla Svrčinová.

Podle hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka je rozumné zavedení povinného nošení roušek, u některých dalších opatření má ale pochybnosti. „Rozumím opatření typu nošení roušek v dopravních prostředcích. Ale fakt nevím, jestli některá opatření nejsou spíše panického charakteru. Obávám se toho, že lidé to vnímají velmi negativně,“ prohlásil Vondrák.

Doprava, soudy

Roušky se vracejí i do městské hromadné dopravy v Ostravě. Dopravní podnik Ostrava (DPO) nechal v březnu na maskách svých nových tramvají Stadler nOVA zahalit rouškou namalovaná rozesmátá ústa.

„O umístění roušek na tramvaje Stadler nOVA rozhodlo vedení DPO v rámci krizového štábu na podporu prevence proti šíření koronaviru,“ uvedla mluvčí DPO Karolína Rycková s tím, že o odstranění roušek DPO neuvažoval ani po nedávném uvolnění protikoronavirových opatření. Podle Ryckové zástupci DPO doporučovali cestujícím nosit roušky i v době, kdy to již nebylo povinné.

Lidé sice ze znovuzavedení roušek v městské dopravě radost nemají, rozhodnutí však respektují. Pro některé se navíc vůbec nic nemění. „Poměrně často cestuji městskou dopravou. Je tam hodně lidí v uzavřeném prostoru. Stále se trochu bojím. Myslím, že mít roušku je v této chvíli namístě,“ uvedla Markéta Zouharová.

Roušky si budou muset znovu nasadit i soudci a další účastníci soudních jednání. „Je to obtěžující, špatně se v tom mluví. Ale v této situace se nedá nic dělat. Musíme to vydržet,“ uvedl soudce Krajského soudu v Ostravě Igor Krajdl.

Kulturní akce

Rozhodnutí moravskoslezských hygieniků zaskočilo organizátory festivalů a dalších akcí v kraji. Například v pátek 24. července měly v Ostravě začít Letní shakespearovské slavnosti. Zda, případně v jaké podobě budou, není zatím jasné.

„Jsme z toho v šoku. Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Nikde ani náznak toho, že by se chystala taková omezení. Naopak to vypadalo, že se situace stabilizuje. A pak tohle,“ uvedl Andrej Harmečko, jeden z ředitelů festivalu s tím, že pořadatelé nyní analyzují situaci.

„Ve hře je to, že bychom neodpískali kompletně celý festival, ale zrušili bychom jen bloky představení. Ta zpráva o opatřeních je ale příliš čerstvá na to, abychom mohli jasně říct, co bude dále,“ doplnil Harmečko, podle kterého je v pořádku zavedení roušek. „Tohle by nám nevadilo. Návštěvníci by s tím problém neměli, my samozřejmě také ne. To další ale problém je…,“ uzavřel Harmečko.

Koupaliště, sportoviště, pendleři

Opatření se dotknou i sportovních akcí, koupališť, saun a wellness. Omezení platí i v restauracích. V nich, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu, musejí být mezi lidmi dvoumetrové rozestupy. U stolu mohou být maximálně čtyři osoby.

Co se týká pendlerů a povinnosti prokázání se negativním testem jednou za dva týdny, zde zaměstnavatelé vážnější potíže neočekávají.

„My už to děláme nyní, takže pro nás to není nic nového. Navíc máme jen minimum pendlerů,“ uvedl Pavel Barvík, mluvčí společnosti Hyundai v Nošovicích.

Podobně reagovat i Petr Svoboda, ředitel výrobního závodu Nový Jičín ve Varroc Lighting Systems: „Toto nařízení nám zásadní komplikace nepřinese, neboť společnost se i tak rozhodla postupně testovat všechny zaměstnance závodu Nový Jičín. Pro závod Rychvald toto nařízení bylo stále v platnosti a k zásadnímu omezení výroby nedošlo," řekl Svoboda.

Hygienici v Moravskoslezském kraji zaznamenali nákazu koronavirem na dětských táborech. Uvedla to Česká televize s upozorněním, že nemoc se začíná šířit také v rizikové skupině lidí nad 65 let.

Do Slovinska bez omezení

Zatímco česká vláda opatření v Moravskoslezském kraji zpřísnila, Slovinci výjimku pro tento kraj zrušili a vrátili celé Česko na seznam bezpečných zemí. V rozhovoru pro server Novinky.cz to uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

"Situace je sice stabilní, ale přiznám se, že by asi nikomu z nás nevadilo, kdyby se začala zlepšovat. Na druhou stranu je třeba si přiznat, že tento jev je obecně platný nejen v našem kraji," komentoval krátce před prohlášením Vojtěcha situaci v Moravskoslezském kraji hejtman Ivo Vondrák.

Lokální ohniska

Aktuálně se s nemocí covid-19 potýká 4617 lidí. Od března se nakazilo 13 612 lidí, z nich se vyléčilo 8640 nemocných. S nemocí dosud zemřelo 355 lidí, poslední dvě úmrtí jsou z úterý. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví aktualizovaných 17. července půl hodiny před jednou hodinou ranní.

Lokální ohniska nemoci jsou na Karvinsku, Frýdecko-Místecku, Kutnohorsku a Jihlavsku. Podle ministra Vojtěcha už ohnisko v Karviné, kde se nemoc rozšířila hlavně mezi pracovníky dolů těžební firmy OKD a jejich blízkými, negeneruje nové případy.

Počty nových případů se podle něj zvyšují ve zbytku země. Nové ohnisko je například v uherskohradišťské nemocnici nebo v ubytovně v Čečelicích na Mělnicku.

Mezi kraji bylo zatím nejvíc nakažených zaznamenáno v Moravskoslezském kraji, kde od vypuknutí epidemie odhalili 3905 případů koronaviru. V Praze je to 2722 případů a ve Středočeském kraji 1390. V nejméně zasaženém Jihočeském kraji laboratoře dosud odhalily 214 nemocných. S covidem-19 nejvíc lidí zemřelo v Praze, nejméně ve Zlínském kraji.