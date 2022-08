Jindřichohradečtí hasiči se po příjezdu v neděli večer zabydleli v chatkách rekreačního střediska a v pondělí kolem půl osmé ráno už vyrazili do akce. Jednotka se rozdělila na dvě party. Jedna v přístupnějším terénu dohašuje s cisternou CAS 20 Scania hořící kořenové systémy a druhá parta prochází pro techniku nepřístupný terén a s vakem plným vody na zádech likvidují lokální zbytky požáru.

„Máme tu část průseku kterou monitorujeme. Občas totiž foukne větřík a v kořenovém systému jsou stále skrytá ohniska. Vždy si dojedeme na stanoviště, kde jsou velkokapacitní cisterny a ty nám dávají vodu. Protože jsme menší, dovezeme si ji blíže a dohašujeme,“ shrnul průběh zásahu velitel dobrovolných hasičů z Jindřichova Hradce Lubomír Beran s tím, že v oblasti také dál pomáhají vrtulníky s bambi vakem. V pondělí na místě zasahovaly čtyři.

Smutný pohled

Situace na místě je šéfa hasičů náročná i vzhledem k členitému terénu. „Zasahujeme přesně na hranici, kde protéká Labe do Německa. Lidé od nás si to moc neumí představit, na jihu Čech máme totiž téměř vše v rovině. Tady jsou velké skály a kopce, najednou se dostanete na okraj a kolem vás je dvacetimetrová propast. Musíme být jako kamzíci a skákat nahoru a dolů. Navíc všude je jemný prach, který se při došlápnutí zvedá,“ popsal Lubomír Beran.

Pohled na krajinu, kterou se prohnal oheň je podle něj smutný. „Kolem sebe vidíme hlavně ohořelé pahýly a spáleniště s občasnými trsy zelené trávy. Štěstí je, že jsou tu kromě suchých stromů napadených kůrovcem i listnaté stromy, buky, duby a břízy, které oheň trochu podržely,“ uvedl velitel hradeckých dobrovolníků.

Dobrovolní hasiči z Jindřichova Hradce by měli zamířit zpět domů v úterý v noci. Termín návratu ale závisí na dalším vývoji situace. Podle posledních informací by mělo dojít k úplnému uhašení požáru do konce tohoto týdne.