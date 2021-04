„To první, co vždy pociťujeme jsou obavy. Obavy, protože víme, že v muničních skladech se mohou nacházet věci, které jsou nebezpečné pro život hasičů a širokého okolí,“ říká dnes plukovník Pavel Dekret.

Když jeho jednotka profesionálních hasičů vyjížděla ze stanice, měla informaci o požáru v areálu muničních skladů. Teprve cestou na místo se hasiči dozvídali i další podrobnosti.

„Bylo nám řečeno, že v daném objektu se s největší pravděpodobností nachází nebezpečná munice. A zejména, že se pohřešují dvě civilní osoby,“ vzpomíná Dekret.

„Pro nás to znamená velké dilema. Prioritní je záchrana člověka. Každý jsme při vstupu do sboru přísahali, že při zásahu nasadíme i vlastní život,“ uvádí plukovník.

Prozíravé rozhodnutí

Dekretův kolega, který v té chvíli celému zásahu velel, však vyhodnotil správně situaci a zavelel k ústupu. To bylo velké štěstí, které zachránilo nejeden život zasahujících hasičů.

„Vydal pokyn stáhnout veškeré jednotky do míst, kde stojíme. Nevíme jestli to byla intuice nebo jej třeba osvítil Pán Bůh. Ať si to každý nazývá jak chce,“ říká Pavel Dekret a ukazuje do míst, kde se nachází vjezd do muničního skladu.

Tedy místo vzdálené asi dva a půl kilometru od epicentra výbuchu, kam se všechny jednotky stáhly. K masivnímu výbuchu došlo posléze.

Tlakovou vlnu hasiči pocítili i přes tu obrovskou vzdálenost.

Riziko neočekávaného

Když pak po prvním výbuchu prováděl Pavel Dekret nad oblastí přelet vrtulníkem, viděl obrázek zkázy.

„Z budovy zbyly trosky, výbuch způsobil škody do širokého okolí,“ pamatuje si dodnes hrůzný pohled.

Zásah u výbuchů ve Vrběticích má dodnes v živé paměti.

„Je to neobvyklé už tím, že k výbuchu muničních skladů se člověk nedostane běžně. Jsou to opravdu výjimečné případy. Hrozí velké riziko zranění. Každým momentem se může stát něco neočekávaného,“ dodává Pavel Dekret.

Výbuchy muničních skladů ve Vrběticích – časová osa



16. říjen 2014

Krátce před desátou hodinou dopoledne došlo k výbuchu muničního skladu ve Vrběticích na Zlínsku. Při explozi zahynuli dva zaměstnanci společnosti Imex Group, která měla ve skladu uloženo 50 tun munice. Sklad měla společnost pronajatý od majitele, tedy od státního podniku Vojenský technický ústav. Z areálu muničních skladů hasiči evakuovali ihned sto lidí, evakuováni byli také žáci ze základní školy a učni ze SOŠ Slavičín.

23. říjen 2014

Provedena byla první evakuace 375 obyvatel dotčených obcí - jihovýchodní části obce Lipová, severozápadní část obce Vlachovice a severní část areálu Vlárských strojíren. Byla uzavřena komunikace z obce Haluzice směrem na obce Vlachovice i obec Lipová.

3. listopad 2014

Vláda rozhodla, že na žádost policie a hasičů pošle do Vrbětic sto vojáků. Ti dostali za úkol pomoci zabezpečit a společně hlídat oblast tak, aby se do ní nedostali náhodní kolemjdoucí nebo zvědavci. „Vojáci by spolu s policisty ve smíšených hlídkách měli provádět především ostrahu perimetru. Jde nám o to, aby se do areálu nedostávali lidé, kteří by buď zabloudili, nebo se tam chtěli jít podívat," vysvětlil tenkrát tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec. Celkem pak ve Vrběticích střežilo areál muničních skladů 350 vojáků. Armáda odjela z Vrbětic na začátku února 2016, kdy předala střežení vrbětického areálu policistům.

3. prosinec 2014

Ke druhé explozi v areálu vrbětických muničních skladů došlo dne 3. prosince 2014. Sklad číslo 12 měla také pronajata společnost Imex Group. V době výbuchu zde bylo uloženo 13 tun výbušnin, mimo jiné dělostřelecká munice a samopaly. Sklad se nacházel 1200 metrů od epicentra prvního výbuchu.

Při obou výbuších explodovalo více než 70 tun zalaborované výbušniny. Celkem bylo ze skladů vyvezeno 5507 nákladních vozidel plných munice. Poslední kamion opustil brány vrbětického areálu v závěru roku 2015.

6. prosinec 2014

Dochází k další evakuaci osob z obcí poblíž muničního skladu a to z Lipové a Haluzic, evakuována je i obec Vlachovice – Vrbětice. Celkem 430 lidí.

Při celkově pěti evakuacích, muselo opustit své domovy přes dva tisíce obyvatel dotčených obcí. Za každou evakuaci dostal každý občan od státu tři tisíce korun.

Leden 2016

Začaly práce na vyčištění areálu od nevybuchlé munice. Po pročištění okolí prvního výbuchu k srpnu 2017 policie uvedla, že zde bylo nalezeno 3775 kusů munice, z nichž 264 bylo zlikvidováno na místě v trhací jámě a 3326 kusů provozuschopné munice bylo odvezeno k likvidaci ve vojenském újezdu Libavá.

3. únor 2016

Policisté začínají ohledávat místo činu. „Budou postupovat od vzdálenějšího k bližšímu a od jednoduššího ke složitému. Předpokládáme, že do epicenter výbuchů se dostaneme v řádech týdnů či měsíců," zmínila tenkrát při této příležitosti krajská mluvčí policie Lenka Javorková.

28. červen 2016

Byly zahájeny práce na ohledání místa činu v epicentru výbuchu budovy číslo 16, bývalého skladu s municí ve vrbětickém areálu Vlárských strojíren.

Policie případ řeší již více než šest let. Podle ní se jedná o úmyslný trestný čin obecné ohrožení. Prověřováním případu ujali policisté z NCOZ. Podle nedávného vyjádření dozorového státního zástupce Martina Malůše z Krajského státního zastupitelství v Brně pro Deník, toto vyšetřování nadále pokračuje.

16. říjen 2020

Krajská policie informuje veřejnost o ukončení záchranných a likvidačních prací v areálu vrbětických muničních skladů. Končí opatření , které svým nasazením a rozsahem v dějinách České republiky nemá obdoby.

17. duben 2021

Premiér Andrej Babiš na mimořádné tiskové konferenci informuje, že za výbuchy v muničních skladech ve Vrběticích stojí dva agenti ruské tajné služby. Ministr vnitra Jan Hamáček současně uvádí, že Česká republika vyhostí 18 pracovníků ruské ambasády v Praze.