Podstatné je ale především to, že závod dokončil. Začátkem dubna se totiž podrobil kvůli problémům se srdečním rytmem zákroku zvanému katetrizační ablace. A když se po dvouměsíční pauze vrátil, při závodě Dwars door het Hageland utrpěl zlomeninu prsteníčku na pravé ruce a má také malou puklinu v lokti.

Teď už je zase zpátky v závodě Kolem Belgie se radoval z úspěchů závodníků jeho stáje Deceuninck-QuickStep, spurtér Mark Cavendish vyhrál nedělní poslední etapu. Celkovým vítězem byl zase Remco Evenepoel před týmovým parťákem Yvesem Lampaertem.

„Dobrá práce kluci. Je příjemné, když slyšíte, že Deceuninck-QuickStep obsadil první dvě místa,“ uvedl Štybar po závodě na svém facebookovém profilu. On sám by se měl teď přesunout na domácí šampionát do slovenských Bánovců.