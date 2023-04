Západočeské derby ve 20. kole ČFL skončilo smírem, favorizovaná Jiskra Domažlice neporazila Přeštice ani na domácím hřišti, po podzimní porážce venku (1:5) brala tentokrát bod za remízu 1:1, i když od 57. minuty vedla po brance Mužíka a o vítězství přišla až v nastaveném čase, kdy z poslední akce zápasu vyrovnal střídající Bodnaruk.

„Měli jsme i štěstí, ale byl bych špatný trenér, kdybych nevěřil až do konce,“ uznal přeštický kouč Stanislav Purkart, ale hned dodal: „Myslím si, že za bojovnost a poctivou práci, kterou jsme tady předvedli, jsme si bod zasloužili. Kluci to odmakali a splnili, co jsme si řekli.“

Radost jeho svěřenců po vyrovnávací brance nebrala konce, to domažličtí fotbalisté jen smutně popadali k zemi. Rozhodčí už ani nenechal rozehrát z poloviny hřiště. I když během zápasu nebyla o emoce nouze, na tiskové konferenci už byli oba trenéři v klidu.

„Je mi líto kluků, odevzdali na hřišti maximum. Nemůžu jim vytknout, že by něco vypustili,“ potvrdil domažlický trenér Pavel Vaigl, že v kabině Jiskry zavládl po remíze smutek. „Ale myslím, že takový mančaft, jako máme my, by měl rozhodnout druhým gólem. Šance jsme na to měli, ale nedali jsme a v nastavení jsme inkasovali. Bylo tu kruté, ale takový fotbal někdy bývá. Hraje se až do závěrečného hvizdu rozhodčího,“ pokračoval trenér Jiskry.

V prvním poločase měli domácí převahu, hned ve druhé minutě se dostal do obrovské šance Dvořák, ale přeštický gólman Švihořík ho skvěle vychytal. Pak hrozili především po standardních situacích, opět bez úspěchu. Ve 29. minutě orazítkoval Zajíček břevno přeštické branky. Největší šance hostů se zrodila tři minuty před poločasem, když gólman Čerepko jen s obtížemi vytáhl ránu Brabce na roh. A tak se šlo do kabin za bezbrankového stavu.

„První půle byla vyrovnaná, i když domácí měli dvě tři šance, ale i my jsme se snažili kontrovat. Po přestávce se hra přesunula víc na naši polovinu, už jsme tak nezlobili, i když ani domácí jsme k ničemu moc nepouštěli. Opět se však ukázalo, jak důležitým hráčem pro Domažlice je Petr Mužík,“ připomněl Purkart situaci z 57. minuty, kdy si domácí kapitán míč navedl za šestnáctkou na střelu a nedal Švihoříkovi šanci a rozjásal tak prokřehlé příznivce Jiskry – 1:0.

„Jednou jsme mu dali na vápně prostor a málem rozhodl zápas,“ doplnil kouč Přeštice, který po inkasované brance poslal na hřiště víc ofenzivních hráčů. Ale žádný nápor hostů se dlouho nekonal. Naopak v 65. minutě mohl přidat pojistku v podobě druhé branky Došlý, ale hlavou přestřelil. „Mohl donést balon na prsou do brány, ale hlavička šla deset centimetrů vedle,“ kroutil hlavou trenér.

I tak si domažličtí fotbalisté taktickou hrou těsný náskok hlídali, ale v nastaveném čase přišel pro domácí šok. Střídající Bodnaruk šel do zdánlivě ztraceného souboje a nejen, že získal míč, ale nádhernou ranou do šibenice vyrovnal – 1:1.

„Martin Rychnovský tam měl jít důrazněji. Soupeř ho předskočil a ještě to nádherně trefil. Ale už předtím tam byl jeden prohraný souboj,“ popsal trenér Vaigl největší problémy při inkasované brance. „Jsme zklamaní, protože jsme se chtěli držet víc na špici,“ připomněl domažlický kouč, že jim po předchozích výhrách na čele tabulky odskočily rezervy Bohemians a Viktorie Plzeň.

Jiskra Domažlice – Robstav Přeštice 1:1

Poločas: 0:0. Branky: 57. Mužík – 90.+4 Bodnaruk. Rozhodčí: Švagr – Doubrava, Šálková. ŽK: Čerepko, Teršl – Rádl, Černý, Vohrna, Suchý. Diváků: 346. Sestava TJ Jiskra Domažlice: Čerepko – Fedak, Vávra, Teršl, Rychnovský – Došlý (90. Holík), Mužík, Pavlík (87. Sojka), Aubrecht (72. Vůch) – Zajíček (72. V. Černý), Dvořák. Sestava FK ROBSTAV Přeštice: Švihořík – Hradecký, Vohrna, Chocholoušek, Rádl – Rossmann (76. Bodnaruk), Brabec (76. Havel), Suchý, Popovič (67. Arzberger), Zeman – D. Černý.