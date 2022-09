5. kolo FORTUNA ČFL, skupina A: FK ROBSTAV Přeštice (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Jiskra Domažlice (modří) 5:1 (2:0).Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Věděli jsme, že s Domažlicemi nemůžeme hrát fotbal nahoru dolů, takže jsme chtěli hrát především dobře z obrany, nepouštět soupeře do situací, aby mohl vstřelit branku a naopak jsme chtěli hrozit z protiútoků. A to si myslím, že se nám povedlo,“ liboval si po zápase přeštický trenér Stanislav Purkart, podle něhož jeho družina podala lepší výkon v úvodním dějství.

VIDEOSESTŘIH GÓLŮ: Přeštice - Domažlice 5:1

„Ve druhém poločase nás Domažlice určitě více přehrávaly, držely balon, ale my jsme je nepouštěli do nějakých vyložených šancí, naopak jsme sami vstřelili další tři góly,“ popisoval trenér. Ten si pak myslel na první čisté konto v sezoně, ale to mu zhatila branka střídajícího Brabce v 80. minutě.

„Byl jsem trošku naštvaný, protože jsme vedli 5:0, nemuseli jsme se nikam hnát a mohli jsme pozorně bránit. Bohužel, udržet nulu vzadu se nám ani nyní nepovedlo, ale výsledek je i tak fantastický,“ rozplýval se trenér Purkart.

Radost mu udělal parádní týmový výkon, ale i kanonýr Daniel Černý, jenž vstřelil svému bývalému klubu hattrick. „Je to fantastické. On se na tento zápas moc těšil. Ale už by měl dávat góly také venku,“ říkal Purkart a narážel tím na fakt, že ze svých devíti letošních gólů dal Černý všechny na domácí půdě.

Přeštice tak vyhrály i své třetí letošní utkání, navíc před fantastickou kulisou. Podle zápisu o utkání si na stadion našlo cestu téměř osm stovek diváků. „Tohle bylo naprosto úžasné. Jsme moc rádi, že jsme v Přešticích tuhle přízeň měli,“ dodal spokojený 52letý kouč nováčka České fotbalové ligy.

Třetiligovému derby přihlížel plný stadion.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Zatímco na domácí straně zavládla po závěrečném hvizdu sudího velká euforie, v táboře chodského soupeře obrovské zklamání. „Gratuluji domácím k vítězství. Myslím si, že bylo zasloužené, protože my jsme k tomu přistoupili špatně a asi jsme dělali všechno naopak, než jsme měli. Obrovsky nám chyběl Fanda Dvořák (ten v minulém kole dostal červenou kartu), protože v ofenzivě jsme nic nepředvedli a trošku mimo byl i Petr Mužík, jehož dobře pohlídal Dominik Hradecký. Přeštice na nás byly zkrátka dobře připravené a nám chyběla i větší bojovnost, bez níž to ve fotbale prostě nejde,“ hlesl kouč Jiskry Pavel Vaigl.

FK ROBSTAV Přeštice - TJ Jiskra Domažlice 5:1

Poločas: 2:0. Branky: 11., 27. a 48. D. Černý, 69. Zeman, 74. Suchý – 80. Brabec. Rozhodčí: Duda – Mazanec, Hodek. ŽK: 2:1 (7. Kraml, 85. Hradecký – 45. Brabec). Diváci: 760. Přeštice: Rojík – Heger, Chocholoušek, Kraml (60. Suchý), Skála, Přibáň, Štípek (60. Popovič), Mudra (81. Vohrna),D. Černý (60. Arzberger), Zeman (76. Beránek), Hradecký. Trenér: Stanislav Purkart. Jiskra Domažlice: Brych – Sojka (68. Bílik), Mužík (74. Janča), Limberský, Kuhajda (46. V. Černý), Zajíček, Rychnovský, Došlý (31. Brabec), Pavlík, Vávra, Fedak (31. Mlynařík). Trenér: Pavel Vaigl.

