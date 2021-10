První velkou příležitost měli Chodové, jenže Daniel Černý trefil pouze břevno. Následně kopaly Domažlice rohový kop a z něj udeřilo. Ovšem na druhé straně. Domácí se dostali do rychlého brejku a po nepřesvědčivém, byť velmi složitém zákroku Davida Limberského na polovině hřiště se do úniku dostal Žížala, který si tváří v tvář dokázal poradit s gólmanem Brychem.

13. kolo FORTUNA ČFL, skupina A: FK Motorlet Praha (modří) - TJ Jiskra Domažlice (hráči v bílých dresech) 1:1 (1:1).Zdroj: Deník/Martin Mangl

Jiskra se naštěstí relativně brzy vrátila zpátky do hry. Ještě předtím ale fantasticky proti střele Ameera Rayana zásahl Brych, jenž pokus z blízkosti s trochou štěstí vyrazil mimo tři tyče. Ve 25. minutě se na pravé straně výborně proti dvěma protihráčům uvolnil Hrubý, který byl faulován a rozhodčí Kvítek neváhal – penalta. Míč si na značku pokutového kopu postavil kapitán Mužík a bez milosti nabídnutou příležitost proměnil.

Oslava domažlických fotbalistů po penaltě Petra Mužíka.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Pro něj i Domažlice škoda, že chvíli předtím jeho technický projektil z přímého kopu slovenský gólman Mihálek ve službách Motorletu bravurně vyrazil. Od té doby byl k vidění převážně velký boj, k čemuž přispívalo i značně drmolaté hřiště v areálu v Jinonicích.

Ve druhém dějství si domácí vypracovali dvě velké šance, jenž je neproměnili. Proti příležitosti Žížaly skvěle zasáhl Brych a stejně si vedl i proti pokusu Nana Akosah-Bempaha, proti jehož střele skvěle vyběhl.

Obránce David Limberský v tvrdém souboji s domácím útočníkem Žížalou.Zdroj: Deník/Martin Mangl

A tak mohli nakonec slavit Chodové, kterým ale sudí v poslední minutě zřejmě upřel druhou penaltu za ruku bránícího Fotra. Čekání na následný rohový kop zpestřila ostrá výměna názorů mezi hráči obou týmů, na což se nemohl arbitr Kvítek dívat a duel raději ukončil. Oba týmy se tak o body dělily.

V závěru se na hřišti jiskřilo. Některé borce museli fotbalisté i rozhodčí držet.Zdroj: Deník/Martin Mangl

„I když jsme se na to připravovali, znovu jsme do zápasu špatně vstoupili. Sice jsme měli první šanci, ze které jsme trefili břevno, ale pak z vlastního rohu dostaneme gól. Už je to trošku únavné,“ zlobil se domažlický lodivod Pavel Vaigl a mluvil o nedisciplinovanosti svých svěřenců.

„Za chvíli jsme mohli dostat druhou branku a bylo by po nás. Naštěstí se tak nestalo a poté jsme hru vyrovnali. Ve druhé půli už to byl spíš boj než nějaký pohledný fotbal. Za bojovnost kluky musím pochválit, Motorlet je silný soupeř a na jeho hřišti se zkrátka často nevyhrává. Remíza je spravedlivá,“ dodal kouč.

V posledním podzimním kole hrají Západočeši doma proti Královu Dvoru, který v souběžně hraném sobotním duelu prohrál šlágr s Vltavínem 1:2 a nechal se rozjetou Lokomotivou vystřídat v čele třetiligové tabulky. Domažlice jsou páté a na první místo ztrácí šest bodů.

Motorlet Praha - Jiskra Domažlice 1:1

Poločas: 1:1. Branky: 4. Žížala – 25. Mužík z penalty. Rozhodčí: Kvítek – Linhart, Hádek. ŽK: 49. Hauer, 72. Žížala, 89. Čepelák – 67. Limberský. Diváci: 120. FK Motorlet Praha: Mihálek – Filip, Čepelák, Akosah-Bempah, Žížala, Gilian, Žaloudek (46. Fotr), Rayan (82. Krajinský), Dvorský, Walter (74. Rataj), Hauer. Trenér: Martin Poustka. TJ Jiskra Domažlice: Brych – Teršl, Bauer, Mužík, Limberský, Uzlík (Kuhajda), Rychnovský (62. Brabec), Hrubý, Došlý (70. Pavlík), Černý (62. Pinc), Holík. Trenér: Pavel Vaigl.

Zdroj: tvcom.cz