Malou vesničku Oplotec na hranicích domažlického a tachovského okresu obývá pouhá padesátka usedlíků. Stále v ní ale funguje fotbalový klub Sedmihoří. Aktuálně figuruje na předposlední příčce nejnižší okresní IV. třídy, ale má svého odchovance v ČFL, tedy ve třetí nejvyšší české lize. Před pěti dny oslavil Kristova léta, což je pro fotbalové brankáře stále ještě nejlepší věk. Třiatřicetiletý gólman Jiskry Domažlice Luboš Růžička to tak i bere a prozrazuje, že právě až v této době si plní svoje největší fotbalové sny.

Jaké byly vaše fotbalové začátky?

S fotbalem jsem začínal v osmi letech v Sedmihoří Oplotec. Z počátku ale jako útočník, až později jako brankář. Trénoval nás můj táta, který mi dal v začátku nejvíc. Pak to nabralo rychlý spád. Přestoupil jsem do starších žáků v Dynamu Horšovský Týn, kde si mě pak vyhlídl do holýšovského dorostu Štěpán Hirschl a v tu chvíli už jsem byl přijat i na školu v Plzni. Po roce v Holýšově jsem se tak stěhoval do týmu Sportovní a podnikatelské v Plzni. Tam jsem se poprvé potkal se současným kapitánem Jiskry Domažlice Petrem Mužíkem a trénoval nás Milan Dejmek. Pak v dospělém fotbalu jsem téměř deset let působil v Přešticích.

Kdo z trenérů vám dal ve fotbalové kariéře nejvíce?

Z hlavních trenérů Milan Dejmek a Vašek Uzlík a z koučů brankářů pan Krbeček a Petr Mašek.

Jak se před rokem upekl váš přestup z divizních Přeštic do Jiskry Domažlice?

Po nejisté situaci v Přešticích, kde jsme byli pro áčko tři brankáři, jsem se dohodl s klubovým vedením na odchodu. O zájmu Jiskry jsem se dozvěděl náhodou od mého kamaráda a bývalého trenéra Vaška Uzlíka staršího. Jednání byla rychlá a přesun do Domažlic pak jen formalitou.

Přišel jste z divize do ČFL. V čem je mezi těmito soutěžemi rozdíl?

Rozdíl je veliký. I když jsme se s Přešticemi drželi na předních příčkách divize, je ČFL mnohem rychlejší a technicky vyspělejší.

S jakými ambicemi jste přicházel do Domažlic?

Od začátku jsem věděl, že kouč Pavel Vaigl shání někoho, kdo bude Lukáši Brychovi krýt záda a s tím, že dostanu určitou porci zápasů. Hlavně jsem si ale chtěl ověřit, jestli vůbec na ČFL mám a na stará kolena si ji i třeba vyzkoušet. To se mi úspěšně povedlo, z čehož mám velkou radost.

Měla o vás Jiskra zájem už někdy dříve?

V minulosti o mě Domažlice zájem neprojevily. Přisuzuji to tomu, že v mém ročníku měla Jiskra na mém postu hodně šikovných odchovanců jako Lukáš Frei, Adam Bratanič nebo Ondra Mleziva a nebylo tedy třeba dalšího.

Co jste o současné Jiskře před svým příchodem věděl?

O Jiskře jsem toho věděl celkem dost. Hlavně to, že osa týmu je postavená na zkušených hráčích doplněná o mladé kluky, kteří prošli Viktorkou Plzeň. Také to, že se stabilně drží v horní polovině tabulky a není v ČFL ani MOL Cupu jen do počtu. A to se nám daří dokazovat na obou frontách i letos.

Po osmi odehraných kolech jsou Domažlice v tabulce ČFL druhé. Čekal jste to?

Domažlice patří dlouhou dobu do horních pater tabulky ČFL, tak jsem čekal, že se minimálně v klidném středu budeme pohybovat i letos. Máme dobře vyvážený tým se spoustou zkušených kluků, ke kterým se přidává dravé mládí. Druhé místo nám dává klid do přípravy na další část soutěže a zároveň závazek, abychom podávali stejně dobré výkony jako na podzim.

Prozraďte své osobní cíle do jarní části soutěže?

Cílem je vůbec si zahrát soutěžní zápas. Jestli se ČFL na jaře rozběhne, tak se chceme udržet v první čtyřce. Můj osobní cíl je dostat se opět na pár zápasů mezi tři tyče a jinak Lukášovi Brychovi vytvořit jako dvojka takový servis, aby byl v nejlepší pohodě.

Jaké mezi vámi s gólmanským kolegou Brychem panují vztahy? Jste hlavně konkurenti?

S Lukášem máme přátelský vztah. Oba si přejeme, aby se tomu druhému dařilo, a plně se podporujeme. Navíc je Břichy dobrý parťák do tahu, jen je škoda, že je momentálně vše omezené. Tak doufám, že to doženeme při oslavách postupu (smích).

Mluvíte v šatně o postupu do druhé ligy?

Ano, mluvíme a nejen v šatně. Cíl od pana prezidenta klubu Ticháčka je jasný, a to je právě postup do druhé ligy.

Kdo kromě Jiskry patří mezi favority ČFL?

Jako největšího favorita vidím béčko Sparty Praha, které musí díky kvalitě kádru a zázemí mít jen ty největší ambice. My se jim to budeme snažit znepříjemnit až do konce.

Stihne se podle vás odehrát celá sezona ČFL?

Chtěl bych být optimista a říct, že se stihne odehrát všechno. Ale když vidím současnou situaci, tak budeme rádi za odehrání podzimní části. Aby ale mohla být soutěž regulérní, musíme stihnout odehrát celý podzim a část jara, což je reálné jen když odstartujeme do konce března. Rád bych se dočkal i fanoušků na stadionech, kvůli kterým fotbal hrajeme a kteří jsou v Domažlicích skvělí.

Ostrou zápasovou premiéru v dresu Jiskry jste si odbyl v Rakovníku. Jak na to vzpomínáte?

Na tenhle zápas vzpomínám rád, i když byl pro nás celkem složitý. Začátek soutěže nám totiž moc nepřál. Z prvních tří zápasů jsme kvůli odkladům odehráli pouze jeden, který jsme navíc v Písku smolně i přes velký závěrečný tlak prohráli. V Rakovníku jsme tedy museli bodovat, aby nám neutekla horní část tabulky. Bylo znát, že nám chybí herní praxe a rychle jsme prohrávali 0:2. Pak jsme ale zabrali a naštěstí otočili stav na 3:2. Já jsem byl v první půli trochu nervózní, ale pak mě kluci uklidnili a druhou půli už jsem se cítil zase dobře.

A v druhém utkání hned velká výzva v MOL Cupu proti druholigovému Ústí nad Labem…

Na zápas s Ústím jsme se dobře připravili a hlavně vyhecovali. Hráli jsme dobře organizovaně, a byť nás v první půli Ústí lehce přehrávalo, tak jsme je nepouštěli do žádných velkých šancí. No a druhá půle, to už byla z naší strany velká paráda. Ústí lehce polevilo a my se tím dostali na koně a dali dva góly po krásných akcích a měli šance ještě na další. Já si zápas užíval, protože měl skvělý náboj a dokonce mne i kluci z Ústí párkrát trefili, tak to při premiérovém zápase před domácím publikem nebyla ostuda (smích).

Následovaly mezi třemi tyčemi opět třetiligové vítězné zápasy s Admirou Praha (4:2) a na Vltavínu (2:1), a pak už utkání MOL Cupu s prvoligovou Sigmou Olomouc na jejím stadionu, kde jste nastoupil na posledních sedm minut. Jiskra sice podle papírových předpokladů prohrála (1:3), ale jak jste tento duel prožíval?

Vzhledem k nestandardní přípravě, kdy jsme společně na hřišti trénovali necelých 14 dní, jsme se neměli za co stydět. Zápas měl vysokou kvalitu z obou stran. Až na počáteční převahu Sigmy, kdy jsme měli až přílišný respekt, jsme odehráli slušný zápas. Bylo vidět, že jsou domácí rozehraní z ligy. Já jsem strašně moc rád, že jsem se na hřiště dostal. Byl to pro mě velký zážitek, zahrát si proti tak kvalitnímu soupeři jakým Sigma bezesporu je. Určitě na to hned tak nezapomenu.

Jakým byla Olomouc soupeřem?

Sigma proti nám nastoupila v celkem silné sestavě. A prvních deset minut to bylo rychlostně znát. Poté jsme hru vyrovnali a nepouštěli je do žádných vážných akcí. V druhé půli nám pak začali trochu docházet síly, čehož Sigma zkušeně využila. Škoda, že Egon Vůch za stavu 1:3 neproměnil penaltu. Mohli jsme velkého favorita v závěru ještě potrápit.

Věřil jste, že někdy nastoupíte na takovém stadionu, jako je ten Andrův v Olomouci?

Když jsem byl malý, tak jsem o tom často snil. Postupem času už mi to přišlo jako nereálné, třeba i jako to, že někdy budu hrát třetí ligu. Za posledních pár měsíců se mi to obojí díky bohu splnilo a Vašek Uzlík starší si ze mne dělá legraci, že tímhle tempem za pár let budu hrát i první ligu (smích).

Jak jste si užil dva ´olomoucké´ dny s mužstvem?

Bylo fajn být spolu takhle pohromadě, všichni jsme si to užili. Díky covidovým opatřením jsou všechny společné akce zrušené. Ubytovaní jsme byli v pěkném hotelu přímo na Andrově stadionu a bylo tam o nás dobře postaráno. Takových věcí jako přenocování v hotelu nebo jídlo v restauraci si v téhle době člověk musí umět vážit (smích).

Sledujete dál fotbalové Přeštice v divizi a myslíte, že se jim povede postoupit?

Přeštice samozřejmě sleduji poctivě i nadále. Zůstalo mi tam po dlouhém působení spoustu kamarádů. Postup jim přeji moc a když se podaří odehrát potřebné penzum zápasů, tak se jim postup určitě podaří. Tým mají na dobré úrovni a podzim odehráli ve velké pohodě. Cestu za postupem jim může znepříjemnit asi jen Lom, který hodně posiluje, a pak také béčko Budějovic.

Absolvoval jste dříve i několik brankářských soustředění kvalitního a zkušeného brankáře Petra Hutty. Co vám dala do fotbalového života?

Jezdil jsem na ně vždy moc rád. Byla tam dobrá parta kluků a spousta legrace. Na každém soustředění jsme měli super podmínky pro tréninky i kvalitní zázemí. Když jsem na kempy začal jezdit, tak to pro mě byla první zkušenost s tréninky specializovanými pouze na brankáře. Naučil jsem se tam všechny důležité návyky, které se snažím rozvíjet dodnes. Do té doby můj brankářský um rozvíjel pouze táta, podle toho, co kde okoukal.

Jaký je Petr Hutta trenér?

Petr je skvělý trenér a velký profesionál, který miluje fotbal. To dokazuje tím, že ve svém věku stále chytá na vysoké úrovni. Zároveň je to obrovský šoumen a nikdy nezkazí žádnou legraci.

Luboš Růžička (33) / Jiskra Domažlice: Narozen: 11. března 1988 v Domažlicích Rodinný stav: manželka Monika, synové Filip a Daniel Zaměstnání: konstruktér Koníčky: fotbal , cyklistika, gastroturistika Přezdívka: Růža Fotbalový post: brankář Číslo dresu oblíbené / nosí: 21 / 20 Oblíbený hráč: Vladimír Darida, Karim Benzema Oblíbený brankář: Gianluigi Bufon, Allison Oblíbený trenér: Pavel Vrba, Zinédine Zidane Oblíbený trenér brankářů: Karel Míčka Oblíbený klub: CF Real Madrid, FC Viktoria Plzeň Oblíbené jídlo / pití: vietnamská kuchyně / pivo nebo cola s rumem

