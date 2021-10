Chodové byli aktivní od úvodních minut, ale na první větší šanci si 255 diváků počkalo až na závěr prvního dějství.

Nejprve dali o sobě vědět hosté, když Machova ostrá rána pořádně protáhla gólmana Brycha. Před odchodem do kabin mohlo udeřit na druhé straně. Brankář Toman parádním skokem zlikvidoval hlavičku Bauera a posléze si poradil i s dělovkou Petra Došlého.

Po přestávce byl blízko úvodnímu gólu František Dvořák, jenž těsně nedosáhl na zadní tyči na míč, kam ho poslal právě Došlý. Gólové skóre tak otevřel až Holík. Pro oko diváka pak vymyslel parádní sólo Martin Rychnovský. Domažlický obránce se prosmýkl po levé straně přes několik hráčů až do vápna, kde byl na hranici faulu zastaven. Penalta se však nepískala.



Králův Dvůr mohl poté vyrovnat. Krausův centr se nakonec dostal až k Davidu Beňovi, jehož volej výborným zákrokem zlikvidoval gólman Brych. Závěr zápasu zvládli pak už Domažličtí bez větších problémů a uhájili těsné vítězství.

„Udělali jsme všechno pro to, abychom zvítězili a o kapánek jsme šli za tím víc. Králův Dvůr ale předvedl výborný výkon u nás a těžko jsme dostávali přes jejich obránce do zakončení. Jedna akce se nám ale povedla dovést až do gólového konce a celkově musím tým pochválit za velkou bojovnost. Podpořili nás i fanoušci“ těšilo trenéra Domažlic Pavel Vaigl, jenž je rád, že už skončila podzimní část.

„Nedařilo se nám podle herních představ a jsem rád, že přišla pauza, kterou jsme už potřebovali. Chtěli jsme být výš než na pátém místě, ale zároveň neztrácíme příliš bodů na první Vltavín,“ vysvětloval kouč Jiskry.

Domažlice - Králův Dvůr 1:0

Poločas: 0:0. Branka: 54. Holík. Rozhodčí: Tupý – Vychodil. Kubec. ŽK: 4:2. Diváci: 255.

Sestava Domažlic: Brych – Hrubý, Bauer, Limberský, Rychnovský – Kuhajda (62. Uzlík), Teršl (78. D. Černý) – Holík (62. V. Černý), Mužík. Trenér: Pavel Vaigl.