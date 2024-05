Na jaře vybojoval pouhých jedenáct bodů, ale šest kol před koncem fotbalové FORTUNA Divize A má Tachov už dvacet bodů. Vypadá to, že navzdory úzkmu kádru bude tachovské jaro hojnější a že nováček soutěže se dokonce zachrání. V sobotu Tachov vyhrál derby proti Klatovům 4:3, čímž se odrazil ode dna tabulky na předposlední místo a ztráta na čtrnácté Klatovy (21 bodů) dělá pouze jeden bod. Navíc padli další konkurenti Tachova - 13. Katovice (24 b.) a 12. Příbram B (26 b.).

Giuseppe Lanfranchi (s balonem) v nedávném utkání proti Rokycanům. | Foto: Zdroj: fktachov.cz

"Myslím si, že od začátku soutěže hrajeme dobře, ale nestříleli jsme góly a dělali menší chyby. Ale začíná nám to lepit jako minulou sezonu v krajském přeboru a půjdeme už jen nahoru," řekl útočník Tachova Giuseppe Lanfranchi, který Klatovům vstřelil tři góly.

"Stoprocentně věříme v záchranu, dali jsme si ji jako cíl. Bojujeme každý zápas, nic nevzdáváme do posledního kola," dodal.

Výhra nad Klatovy dala Tachovu naději na záchranu divize. "Oběma týmům šlo o "šest" bodů. Před zápasem jsme se cítili velmi dobře, byli jsme koncentrovaní, už při rozcviče bylo vidět, že chceme vyhrát a zápas sedl celému týmu," potěšilo Lanfranchiho.

OHLASY Z DIVIZE: Doubravka vyzrála na Rokycany, Tachov přestřílel Klatovy

Na úzkém kádru Tachova se podepisuje i řada zraněných. "Takže partu tmelíme z dvanácti třinácti lidí. Je to fyzicky náročné, protože chodíme do práce, máme rodiny, trénujeme třikrát týdně. Bolí to, ale zvládneme to," pravil fotbalista Tachova.

V dalším kole hraje (sobota 11. května, 10.15 hodin) Tachov v Mariánských Lázních, které se z prvního místa po podzimní části sezony propadly na třetí příčku. "Jedeme si pro tři body. Mariánky na jaře ztrácí, takže věřím, že se tam stoprocentně dají urvat tři body," prohlásil Giuseppe Lanfranchi.

Je to už demoralizující, ale stále máme víru, že se to zlomí, říká kouč Tachova