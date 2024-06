Proč se Tachovu nepodařilo udržet divizi? Myslím si, že kádr nebyl široký a na divizi jsme nebyli připravení. Vyhráli jsme suverénně krajský přebor, a když to řeknu blbě, museli jsme divizi vzít. Mezi oběma soutěžemi je obrovský skok. Divize je silovější a fyzicky o dost náročnější.

Pavel Kořínek dal vítězný gól v 87. minutě. "Za tři body jsme rádi, ale tím, že sestupujeme, je to hořký konec sezony," uvedl autor pěti branek v divizním ročníku 2023/24.

Mrzí vás sestup?

Určitě. Každý sestup mrzí. Ale bereme to tak, jak to je. Příští sezonu se s tím jdeme poprat.

Těší vás alespoň to, že nejste poslední?

Řekli jsme si, že nebudeme chtít být poslední, což jsme splnili. Takže to byla taková náplast. Jinak to samozřejmě mrzí. Jdeme dál.

Co vám a mužstvu dala divize?

Spousta kluků divizi nehrála, takže zkušenosti z ní využijeme v krajském přeboru.

Jaký bude cíl v krajském přeboru?

Budeme chtít krajský přebor znovu vyhrát. Postup do divize by pak záležel na vedení a domluvě s kluky v kabině.

Zůstáváte v Tachově?

Ano. Kádr se doplní pár dorostenci a pojedeme dál.

