Do konce podzimní části divizní skupiny A odehrají na domácím hřišti ještě dva zápasy. Ten první čeká fotbalisty Tachova už v sobotu od 14.30 hodin proti Českému Krumlovu. Půjde o souboj dvou tabulkově nejhorších týmů soutěže, které ve dvanácti zápasech získaly jen pět bodů.

Fotbalisté FK Tachov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) přivítají na domácím hřišti Český Krumlov. | Foto: Jindřich Schovanec

„Pro oba týmy je to důležitý zápas, hrát se bude o šest bodů,“ uvědomuje si tachovský trenér Jaroslav Pták. „Proto očekávám náročný zápas. My nemůžeme mít jiný cíl než zisk tří bodů. Týmu věřím. V minulém kole jsme hráli v Sokolově vyrovnanou partii, takže vím, že výkonnostně na tom nejsme špatně, jen nám to tam prostě nepadá,“ žehrá kouč na bídnou produktivitou svého týmu.

Jeho mužstvo dalo v probíhajícím ročníku pouhých šest gólů, nejméně ze všech týmů FORTUNA divize A. „I z tohoto důvodu budeme hrát hodně ofenzivně, abychom si vytvořili co nejvíce šancí a budeme doufat, že nějaké góly dáme,“ přeje si Jaroslav Pták, který ale ví, že souboj s Jihočechy bude enormně náročný. „Soupeř hraje urputný fotbal a herně se zvedá, jeho hráči nám to jistě nedají zadarmo. Budeme si muset pohlídat všechny standardní situace, ve kterých jsou silní. A naopak my se pokusíme hrozit našimi zbraněmi,“ prohlásil.

Fotbalisté FK Tachov přivítají na domácím hřišti Český Krumlov.Zdroj: Jindřich Schovanec

A na co zve fanoušky tachovského fotbalu? „Zvu je na zápas, který je pro oba týmy velmi důležitý. Diváky čeká bojovný souboj, možná trochu nervózní, ale rozhodně bude útočný, alespoň z naší strany,“ slibuje pětašedesátiletý lodivod, mimochodem obdivovatel liverpoolského kouč Jürgena Kloppa.

„Uvidíme, jak se k tomu postaví soupeř, ale oni také potřebují bodovat naplno. Proto si myslím, že i náš soupeř bude hrát na vítězství. V každém případě to nebude mít ani jeden tým snadné. Bude to boj, nicméně my doufáme, že pro nás s příznivým výsledkem na konci,“ dodal Jaroslav Pták.

