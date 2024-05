Tachov čelil ve 28. kole fotbalové FORTUNA Divize A na hřišti Českého Krumlova prekérní situaci. Ve 41. minutě byl vyloučen hostující gólman Martin Langr, ale Tachov neměl na laviče náhradního brankáře, a tak musel do brány trenér Lukáš Hudec. Tachov padl 0:4, je poslední a výrazně si zkomplikoval záchranu soutěže.

Martin Langr (v oranžovočerném) na archivním snímku. | Foto: Zdroj: fktachov.cz

"Protihráč si bohužel ukopl míč, který jsem jen tak tak minul a vzal jsem soupeře přes nohy. Bylo to mimo vápno. Neudělal jsem to schválně, stalo se. Nikdo mi nic nevyčítal," řekl brankář Tachova Martin Langr.

"Do brány šel trenér Hudec, protože druhý gólman byl na dovolené. Takhle se to špatně sešlo," dodal.

Dvacetiletý gólman šel ven za stavu 0:3. "Do Krumlova jsme nejeli s tím, že po 37 minutách budeme prohrávat 0:3," uvedl Langr.

Podle něj za špatnými výsledky mužstva může spousta jiných věcí, nikoliv jen úzký kádr.

"Nemůžeme se ani vymlouvat na to, že jsme nováček soutěže," prohlásil.

Ačkoliv je Martinu Langrovi teprve 20 let, tak přemýšlí o konci s fotbalem.

"Dostudoval jsem střední školu, pracuju v Plzni, mám tam byt, přítelkyni. Časově je to náročné, od rána jste v práci do tří hodin, pak jedete hodinu na trénink do Tachova a hodinu zpátky, domů přijedete v osm hodin a ráno v šest vstáváte do práce. Druhá věc je finanční stránka, benzín není zadarmo. Navíc fotbal mě už nenaplňuje jako dříve, hraju ho 14 let a chtěl bych se věnovat jiným věcem, třeba zkusit jiné sporty. Celkově čas využít jinak," vysvětlil Martin Langr.

