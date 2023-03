Dělá střechy, ale také řádí na fotbalovém trávníku. Senco sestřelil hattrickem

/ROZHOVOR/ Hrdinou víkendového derby mezi fotbalisty SK Petřín, kteří na domácím hřišti porazili Doubravku 4:0, byl 22letý Aleš Demeter, jenž zaznamenal hattrick. Svůj první v divizi, za který rád přispěje do klubové pokladny. „Nějaká směšná částka to bude, asi pětistovka. Nic, co by mě položilo,“ usmíval se Aleš Demeter v rozhovoru pro Deník. S fotbalem začínal v pěti letech v Kladrubech, ještě v žákovském věku přestoupil do Stříbra, odkud se dostal do dorostu Viktorie Plzeň a pak na Petřín.

Petřínský fotbalista Aleš Demeter v divizním derby s Doubravkou (4:0). | Foto: Vlaďka Štychová