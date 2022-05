Doubravka v derby srazila Klatovy. Hattrickem se blýskl plzeňský mladíček Uzlík

„Za výkon ve druhém poločase jsme si určitě zasloužili prohrát. V něm jsme totiž vůbec nechtěli běhat,“ utrousil zklamaný klatovský kouč Michal Hoffmann.

Poločas: 1:2. Branky: 39., 56. a 60. Uzlík, 90+1. Vacata – 28. a 44. z penalty Jan Zajíček. Rozhodčí: Talpáš. ŽK: 0:1. Diváci: 125.

Doubravka: Luhový – Roubal, Světlík, Krejčí, Martin Nový, Novák, Česák (55. Künstner), Uzlík (80. Vacata), Trojanec, Patrovský (80. Fleissig), Šural (65. Kalina). Trenér: Zbyněk Kočí. Klatovy: Valeš – L. Marek (83. Mareš), M. Marek (61. Aizner), Mészáros, Zajíček, Krejčiřík, Brabec, Sojka (86. Barborka), Lukeš, Presl, Prančl. Trenér: Michal Hoffmann.

Petřín – Mariánské Lázně 4:0

Zdroj: tvcom.cz

„S výsledkem jsem spokojený, ale hra nebyla tak dobrá. V první půli jsme neproměnili dvě vyložené šance, ale pak jsme byli už efektivnější a rozhodli jsme během čtvrt hodiny. Mariánky nevypadaly v poli vůbec špatně, ale vyloženou příležitost měly až za stavu 4:0. Rozhodlo to, že jsme byli v šestnáctce jasně lepší než soupeř,“ mohl být po sobotním dopoledním utkání spokojený hlavní lodivod Petřína Radek Vodrážka.

Poločas: 3:0. Branky: 32. a 44. Lisý, 41. Vinkler, 71. Provod. Rozhodčí: Trska. ŽK: 1:2. Diváci: 150. Sestava Petřína: Suchý – Heller, Šimáně (46. Voves), Klich, Bednář (66. Demeter), Vinkler, J. Vodrážka (66. Škarda), Provod, Lisý (77. Fikrle), Kotěšovec (66. Štefl), D. Vodrážka. Trenér: Radek Vodrážka.

Hvězda Cheb – Mýto 3:0

Zdroj: tvcom.cz

„Upozorňovali jsme na to, že nesmíme vstoupit špatně do zápasu, ale bohužel jsme brzy inkasovali. Pak už to bylo pro nás těžké. Přesto kluci nic nevzdali a makali na plno, trefili jsme i tyčku. Následně ale opět nepohlídali domácího hráče a bylo to už o dvě branky. Po pauze jsme ještě zkusili zabrat, ale branku, která by nás dostala zpátky do utkání, jsme nevstřelili. V situaci, v jaké jsme, je to pro nás už takové přípravné období, abychom mohli vyzkoušet kluky, s nimiž můžeme počítat na další sezonu,“ vysvětloval trenér Mýta Matěj Spěváček.

Poločas: 2:0. Branky: 3., 30. a 72. Kubinec. Rozhodčí: Míč. ŽK: 2:0. Diváci: 150. Sestava Slavoje Mýto: Vild – Michal Nový, Jiří Hereit (73. Lupáč), Melka, Brudna, Martin Brož, Buršík, Melka (57. Smíšek), Lávička, Pfeifer (71. Zbuzek). Hatina (57. Lenk). Trenér: Matěj Spěváček.

FOTO, VIDEO: Krach. Jiskra dostala na hřišti Sokolova tvrdou lekci

Hořovice – Rokycany 3:1

Zdroj: tvcom.cz

„Zaspali jsme začátek zápasu, kdy jsme do 15. minuty podali hodně špatný výkon. Soupeř nás potrestal z brejku. Pak ale kluci začali více běhat, hra se začala vyrovnávat. Jedna branka nám nebyla kvůli ofsajdu uznána, ale povedlo se nám srovnat ze standardky těsně před koncem poločasu. Po pauze jsme byli lepší, nicméně nastal pak kritický moment, který rozhodl celý zápas. Paradoxně jsme po červené kartě byli nadále aktivní, ale domácí skórovali z brejku, kdy nám tam právě ten jeden hráč chyběl. Bojovali jsme až do konce, dorazila nás však poněkud sporná penalta. Pak už jsme neměli čas ani síly,“ hodnotil duel kormidelník Rokycan Milan Dejmek.

Poločas: 1:1. Branky: 5. Bublík, 74. Königsmark, 86. z penalty Mareš – 44. Ženíšek. Rozhodčí: Hes. ŽK: 0:0. ČK: 0:1 (66. Kramer). Diváci: 190.

Sestava FC Rokycany: Houdek – Rybař, Jan Hereit, Glazer (88. Holek), T. Zajíček (46. Titl), Procházka (81. Laubr), Černý, Lehký, Vaščák (81. Stejskal), Kramer, Ženíšek. Trenér: Milan Dejmek.

Jindřichův Hradec – Přeštice 0:6

„Samotného mě překvapilo, s jak velkou chutí jsme vstoupili do zápasu. Trávník byl velmi dobře připravený a od začátku bylo utkání v naší režii, což jsme potvrdili i gólově. Navázali jsme na to i ve druhé půli a celkově jsme mohli vstřelit i více branek, ale domácí gólman předvedl několik výborných zákroků,“ mohl být spokojený trenér Přeštic Stanislav Purkart, který dotáhl s předstihem svůj tým za vytouženým postupem. „Čekali jsme ještě na výsledek Českých Budějovic a teď cestou určitě někde zastavíme a už začneme slavit. Hlavní oslavy ale plánujeme na příští domácí zápas,“ řekl po zápase kouč Purkart.

Poločas: 1:1. Branky: 10. a 24. Vohrna, 39. Heger, 55. Skála, 66. Suchý, 82. Končal. Rozhodčí: Polena. ŽK: 1:1. Diváci: 70. Sestava Přeštic: Rojík – Heger (58. Kraml), Suchý, Chocholoušek, Vohrna (75. Vilček), Skála, Přibáň (66. Končal), Štípek (58. Havel), Mudra (58. Šmídl), Vacovský, Beránek. Trenér: Stanislav Purkart.