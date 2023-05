Fotbalisté Doubravky pošesté v řadě vyhráli a minimálně do sobotního odpoledne, kdy hraje jejich městský rival z Petřína na hřišti béčka Jiskry Domažlice, se vyhoupli na třetí místo tabulky. V Rokycanech rozhodli v předehrávce 28. kola o svém vítězství 2:0 brankami v závěru zápasu.

FC Rokycany - SK SENCO Doubravka (archivní snímek) | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

„Z našeho herního projevu se vypařila týmová práce. Měli jsme hrát jednoduše, ale na můj vkus jsme předržovali balony. Senco výborně bránilo, presovalo nás. Nátlakovou hrou nás zatlačili a my jsme se z toho nedokázali vymanit,“ litoval po skončení páteční předehrávky 28. kola rokycanský kouč Michal Veselý.

Po bezbrankovém prvním poločase se i po přestávce jeho svěřenci dlouho drželi, ale v 79. minutě otevřel skóre doubravecký kanonýr Roubal.

„Byla tam špatná komunikace uprostřed hřiště, soupeř získal míč a jednoduše to vyřešil,“ popsal trenér Rokycan zřejmě klíčový moment zápasu. „A druhá branka byla prakticky totožná, opět po brejkové situaci,“ okomentoval další zkušeného borce z týmu hostů Roubala.

Doubravecký kanonýr Lukáš Roubal.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Rokycanští vyšli podruhé v řadě střelecky naprázdno, ale teď šance na skórování měli. „Troufnu si říct, že tam byli tři situace, které kdybychom vyřešili jinak, byl to gól. Ale vždycky nám chyběl tak metr. Zaplaťpánbůh se do šancí dostáváme, ale nepadá nám to tam,“ zoufal si trenér Michal Veselý.

Zatímco Doubravka, která vyhrála pošesté v řadě, se minimálně do sobotního odpoledne vyhoupla na třetí místo divizní skupiny A, Rokycanům nemusí ani dvě vítězství ve zbývajících zápasech stačit k záchraně.

„Věřil jsem, že dneska to zvládneme, abychom měli trochu klid. Ta porážka je velká komplikace,“ uznal. Teď hrají Rokycany u druhé Soběslavi, sezonu zakončí doma proti Komárovu. „Musíme koukat i na soupeře kolem nás, potřebujeme, aby ztráceli,“ dodal Michal Veselý, trenér týmu z Husových sadů.

FC Rokycany - SK SENCO Doubravka.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Na Doubravce vládne pochopitelně velká spokojenost, protože i Senco šlo do jara s cílem co nejdříve vybojovat záchranu. Tu už má pár kol jistou a dál se dere tabulkou nahoru. „Máme sérii úspěšných zápasů, body naskočily. Máme i štěstíčko, ale morálka týmu je velká, nic nevypouštíme,“ vyprávěl trenér Josef Michálek. „Chtěli jsme nasbírat body, abychom se vyhnuli sestupovým starostem, to se podařilo. Hraje se nám lehčeji, motivace pořád ještě je,“ doplnil kouč plzeňské Doubravky, aktuálně třetího týmu divizní tabulky.

FC Rokycany – SK SENCO Doubravka 0:2

Poločas: 0:0. Branky: 79. a 86. Roubal. Rozhodčí: Melničuk – Coufal, Jati. ŽK: 1:4. Diváků: 250. Sestava FC Rokycany: Růžička – Matas, Umosor, Hereit, Glazer, Zajíček Laubr (69. Nový), Eger, Lehký, Pražský (78. Drábek), Karlíček (69. Holek). Trenér: Michal Veselý. Sestava SK SENCO Doubravka: Luhový – Světlík, Kalina (85. Krejčí), Řehoř (46. Künstner), Novák, Roubal, Uzlík (56. Ungr), Vacata (90. Fleissig), Česák, Nový, Krystl. Trenér: Josef Michálek.

