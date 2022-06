„Vzhledem k tomu, jak celé jednání probíhalo, to bylo hodně těžké rozhodování. Nejdříve nám byla divize v úterý dopoledne nabídnuta. Museli jsme se rozhodnout do večera stejného dne. V té době jsme už byli i bez trenéra Zacha, který odchází do Mariánek. Po dlouhých debatách jsme se rozhodli, že do toho půjdeme," vysvětloval tajemník Horní Břízy Stanislav Kapr.