/FOTOGALERIE/ Trápí se. Osm zápasů, sedm porážek, jeden získaný bod. Naposledy fotbalisté Tachova nestačili v sobotním utkání 8. kola FORTUNA divize A v derby na Doubravku, které na její půdě podlehli 0:2. Nováček soutěže držel s domácím favoritem krok až do 52. minuty, kdy se prosadil doubravecký kanonýr Milan Ungr, kterého přitom jako hladového lva vypustil trenér Vaigl na hřiště až po poločasové přestávce. Druhou branku pak přidal o dvacet minut později zkušený Michal Mlynařík.

FORTUNA divize A, 8. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - FK Tachov 2:0 (0:0). | Foto: Deník/Milena Sojková

I hosté si v hlavní západočeské metropoli vytvořili brankové příležitosti, ale ztroskotali na zakončení, a tak trápení pokračuje. „Utkání dvou rozdílných poločasů, kdy v tom prvním jsme byli lepší my než domácí, ve druhém potom hlavně díky nasazení Milana Ungra byla lepší Doubravka,“ řekl tachovský kouč Jaroslav Pták. „Je to stále stejné. V prvním poločase jsme neproměnili dvě výborné příležitosti. Hráli jsme aktivně, hodně běhali. První poločas nás stál hodně sil, odměna ale žádná,“ posteskl si zkušený trenér.

„Do druhého poločasu nastoupil domácí střelec Ungr a ten byl pro nás velmi nepříjemný svým důrazem a důsledností. Také nám vstřelil první branku po standardní situaci, kdy jsme ho na zadní tyči neubránili a pro něj již nebyl problém svou příležitost proměnit. Draze jsme zaplatili za chybu, která byla způsobena naší nedůsledností. Domácím tento gól hodně pomohl a od té chvíle byli na svém hřišti lepším týmem,“ připustil kouč.

FORTUNA divize A, 8. kolo: SK SENCO Doubravka - FK Tachov 2:0 (0:0).Zdroj: Deník/Milena Sojková

Tachov tak v Plzni prohrál a na první vítězství ve svém nováčkovském ročníku divizní skupiny A si bude muset minimálně ještě pár dní počkat. „Myslím si, že vzhledem k šancím, které jednotlivé týmy měly, by byla spravedlivější remíza. Jenže za pocity se body nedávají,“ uvědomuje si Jaroslav Pták.

„Pořád se nám to opakuje. Naše šance nedáme a z první příležitosti soupeře inkasujeme. Pracujeme, bojujeme, s každým hrajeme vyrovnané zápasy, ale odměna stále nepřichází. Je to už demoralizující, ale stále máme víru, že se to zlomí a trochu štěstí se přikloní i k nám,“ nevzdává se 65letý trenér.

Další soutěžní zápas hraje tachovská fotbalová družina už v sobotu, kdy od 16 hodin přivítá na domácím pažitu pražskou Aritmu, aktuálně třetí tým divizní tabulky. Okusí Západočeši konečně před svými fanoušky sladkou chuť vítězství?

SK SENCO Doubravka – FK Tachov 2:0

Poločas: 0:0. Branky: 52. Ungr, 72. Mlynařík. Rozhodčí: Cigáň. ŽK: 2:1. Diváci: 150. SK SENCO Doubravka: Luhový – Krejčí, Kalina (46. Hendrych), P. Zajíček, Uzlík (76. Jandík), Blažek, Martin Nový (46. Ungr), Vacata, Mlynařík (83. D. Novák), R. Novák, Kule (46. Kovář). Trenér: Pavel Vaigl. FK Tachov: Landgrott – Semenov (60. Čížek), Mráz, Bulaiev, Lanfranchi, Kořínek, Šoul, Tušl, Vejvoda (78. Umanskyi), Sláma (83. Nieves). Frank (46. Habart). Trenér: Jaroslav Pták.

