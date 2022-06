O jediný gól navíc ovládl ostře sledovanou tabulku krále střelců. „Poprvé v historii klubu vyhrál hráč Klatov cenu pro nejlepšího střelce divizní soutěže. S šestadvaceti zásahy ji o jednu branku před lomským Musiolem ukořistil náš Honza Zajíček,“ pyšnil se klub na svém facebooku.

A co na to říkal samotný hráč v rozhovoru pro Deník? „Jsem nesmírně spokojený. Je to zatím největší individuální úspěch mé kariéry a vděčím za něj určitě klukům, kteří mě podporovali a bez kterých by to nebylo možné,“ říká skromně stále ještě devatenáctiletý kanonýr, jenž byl letos zároveň vášnivým sběratelem žlutých karet – ve třiceti odehraných zápasech jich nasbíral hned dvanáct, což mu v tomto směru zajistilo třetí příčku.

S klatovským týmem jste v letošní sezoně FORTUNA divize A skončili na třetím místě. Je to oproti původním plánům před zahájením ročníku překvapení?

Na začátku se počítalo spíš s tím, že budeme uprostřed tabulky. Myslím si, že to, co jsme dokázali, je krásný výsledek, ale tak trochu i překvapení.

(Ex)klatovský fotbalista Jan Zajíček.Zdroj: Jindřich Schovanec & Martin Mangl

Bylo třetí místo podle vašeho názoru nakonec zcela zasloužené?

Myslím, si, že jsme podávali kvalitní výkony, takže třetí místo bylo zasloužené.

V čem spočívala největší síla klatovského družstva?

Řekl bych, že naší největší zbraní byla týmová hra, kolektiv a velká touha po vítězství. Některé týmy byly sice určitě kvalitnější než my, ale naši bojovností jsme je porazili a v tabulce také skončili před nimi.

FOTO: Konec nadějí, Svéradice sestupují. Byli jsme impotentní, hlesl trenér

Jaká vůbec byla dokopná?

Super! Začalo to vlastně zápasem s Viktorkou, který jsme si všichni moc užili, a pak sezonu společně oslavili u nás na hřišti. Musím ale říct, že to bylo z mé strany i trochu emotivní, protože jsem si kluky v Klatovech moc oblíbil.

Z vaši odpovědi je patrné, že v Klatovech pokračovat už nebudete. Mám pravdu? Spekulovalo se totiž o zájmu již třetiligových Přeštic…

Je pravda, že tu nezůstanu, dostal jsem nabídky z vyšší soutěže. A myslím si, že by byla škoda to nezkusit. Cítím se dobře a věřím, že bych mohl uspět.

(Ex)klatovský fotbalista Jan Zajíček.Zdroj: Jindřich Schovanec & Martin Mangl

Jaký dres tedy budete v příští sezoně oblékat?

Hledáme teď tým v Praze, protože tam jdu studovat na Fakultu tělesné výchovy a sportu na Karlově univerzitě. Zatím ale není nic jisté, takže bych nechtěl být konkrétní. Zkrátka: uvidíme, jak to nakonec celé dopadne.

Chtěl byste na závěr něco vzkázat klatovským fotbalistům nebo i fanouškům?

Jak už jsem zmínil: Klatovy jsem si hrozně moc oblíbil. Tým i fanoušky. Jsem rád, že jsem šel hrát zrovna sem a budu na toto angažmá vzpomínat až do konce svého života. Držím klukům palce do dalších sezon a ještě jednou bych chtěl všem moc poděkovat za krásně strávené dny. A speciální díky patří trenéru Hoffmanovi za to, že mi dal možnost hrát a věřil mi, i když se mi ze začátku tolik nedařilo. A také Tondovi Preslovi, který mě toho naučil úplně nejvíc a díky němuž jsem se hrozně moc posunul.

OHLASY Z BARÁŽÍ: Staňkov i Baník udržely krajský přebor, rozhodly domácí odvety