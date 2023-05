„Zblbli jsme půlku republiky, to byla neuvěřitelná show, fakt bomba. Skvělá reklama na fotbal,“ vrátil se nový rokycanský trenér Michal Veselý, který se po nevydařeném vstupu do jara posunul z pozice asistenta trenéra do role hlavního kouče místo Milana Dejmka, do období před pohárovým zápasem s Libercem.

Ale po něm přišel útlum, Rokycany vyhrály poslední soutěžní zápas 24. září doma s Mariánskými Lázněmi (2:0), pak už následovalo jen pár remíz. Další vítězství přišlo až v březnu s Klatovy a béčkem Příbrami. „Ale ta proti nám postavila dorostence, takže to až tolik neberu, doplnil Michal Veselý. Právě on má vyvést tradičního účastníka divize do klidnějších vod tabulky.

Pomezní okradl Tachov. Trenér: Rozhodčí? Nechci ho potkat už ani v obchoďáku

Povězte, co jste jako hlavní trenér změnil?

Jsem detailista, na každý zápas se speciálně připravujeme. Změnili jsme rozestavení, sáhli jsme do herního systému. Někteří hráči to pochopili rychleji, jiní se stále ještě hledají. Mám výhodu, že je v týmu dost kluků, které jsem vedl už v dorostu. Znají moje tahy, to mně hraje do karet. No a s dalšími jsem zase ještě hrál, takže to mám dobře seskládané (úsměv).

V čem vy pozorujete největší proměnu u hráčů?

Kluci makají, žerou trávu. Sami si uvědomují, že když to nebudou dělat všechno na sto procent, bude zle. Zavedli jsme videorozbory, hned vidí, co dělají špatně. Hodně s nimi mluvíme.

1/37 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ FORTUNA divize A (26. kolo): FC Rokycany - SK Petřín Plzeň 4:1. 2/37 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ FORTUNA divize A (26. kolo): FC Rokycany - SK Petřín Plzeň 4:1. 3/37 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ FORTUNA divize A (26. kolo): FC Rokycany - SK Petřín Plzeň 4:1. 4/37 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ FORTUNA divize A (26. kolo): FC Rokycany - SK Petřín Plzeň 4:1. 5/37 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ FORTUNA divize A (26. kolo): FC Rokycany - SK Petřín Plzeň 4:1. 6/37 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ FORTUNA divize A (26. kolo): FC Rokycany - SK Petřín Plzeň 4:1. 7/37 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ FORTUNA divize A (26. kolo): FC Rokycany - SK Petřín Plzeň 4:1. 8/37 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ FORTUNA divize A (26. kolo): FC Rokycany - SK Petřín Plzeň 4:1. 9/37 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ FORTUNA divize A (26. kolo): FC Rokycany - SK Petřín Plzeň 4:1. 10/37 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ FORTUNA divize A (26. kolo): FC Rokycany - SK Petřín Plzeň 4:1. 11/37 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ FORTUNA divize A (26. kolo): FC Rokycany - SK Petřín Plzeň 4:1. 12/37 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ FORTUNA divize A (26. kolo): FC Rokycany - SK Petřín Plzeň 4:1. 13/37 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ FORTUNA divize A (26. kolo): FC Rokycany - SK Petřín Plzeň 4:1. 14/37 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ FORTUNA divize A (26. kolo): FC Rokycany - SK Petřín Plzeň 4:1. 15/37 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ FORTUNA divize A (26. kolo): FC Rokycany - SK Petřín Plzeň 4:1. 16/37 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ FORTUNA divize A (26. kolo): FC Rokycany - SK Petřín Plzeň 4:1. 17/37 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ FORTUNA divize A (26. kolo): FC Rokycany - SK Petřín Plzeň 4:1. 18/37 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ FORTUNA divize A (26. kolo): FC Rokycany - SK Petřín Plzeň 4:1. 19/37 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ FORTUNA divize A (26. kolo): FC Rokycany - SK Petřín Plzeň 4:1. 20/37 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ FORTUNA divize A (26. kolo): FC Rokycany - SK Petřín Plzeň 4:1. 21/37 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ FORTUNA divize A (26. kolo): FC Rokycany - SK Petřín Plzeň 4:1. 22/37 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ FORTUNA divize A (26. kolo): FC Rokycany - SK Petřín Plzeň 4:1. 23/37 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ FORTUNA divize A (26. kolo): FC Rokycany - SK Petřín Plzeň 4:1. 24/37 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ FORTUNA divize A (26. kolo): FC Rokycany - SK Petřín Plzeň 4:1. 25/37 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ FORTUNA divize A (26. kolo): FC Rokycany - SK Petřín Plzeň 4:1. 26/37 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ FORTUNA divize A (26. kolo): FC Rokycany - SK Petřín Plzeň 4:1. 27/37 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ FORTUNA divize A (26. kolo): FC Rokycany - SK Petřín Plzeň 4:1. 28/37 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ FORTUNA divize A (26. kolo): FC Rokycany - SK Petřín Plzeň 4:1. 29/37 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ FORTUNA divize A (26. kolo): FC Rokycany - SK Petřín Plzeň 4:1. 30/37 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ FORTUNA divize A (26. kolo): FC Rokycany - SK Petřín Plzeň 4:1. 31/37 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ FORTUNA divize A (26. kolo): FC Rokycany - SK Petřín Plzeň 4:1. 32/37 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ FORTUNA divize A (26. kolo): FC Rokycany - SK Petřín Plzeň 4:1. 33/37 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ FORTUNA divize A (26. kolo): FC Rokycany - SK Petřín Plzeň 4:1. 34/37 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ FORTUNA divize A (26. kolo): FC Rokycany - SK Petřín Plzeň 4:1. 35/37 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ FORTUNA divize A (26. kolo): FC Rokycany - SK Petřín Plzeň 4:1. 36/37 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ FORTUNA divize A (26. kolo): FC Rokycany - SK Petřín Plzeň 4:1. 37/37 Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ FORTUNA divize A (26. kolo): FC Rokycany - SK Petřín Plzeň 4:1.

Minule jste doma porazili favorizovaný Petřín, ale vyhráno v boji o záchranu zdaleka nemáte. Souhlasíte?

Jasně. My jsme v situaci, kdy se musíme v první řadě dívat sami na sebe. Je úplně jedno, kdo proti nám stojí. Potřebujeme sbírat body, vzhledem k vyrovnanosti tabulky bude o co hrát až do konce soutěže. My jsme navíc ve složité situaci, protože souběžně zachraňujeme i béčko v I. A třídě. Ale pozitivní je, že méně vytížení kluci v áčku si chtějí chodit zahrát.

Už předtím ale bylo patrné zlepšení, přišla vítězství s Klatovy a béčkem Příbrami…

Ale definitivně jsme se nakopli až v Hořovicích, to byl začátek. V kabině je úplně jiná atmosféra, kluci se hecují… I na hřišti jsme aktivní ve vícero lidech

FORTUNA divize A (26. kolo): FC Rokycany - SK Petřín Plzeň 4:1.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Soupeři vás ale teď nečekají zrovna snadní. Jedete dvakrát na jih Čech, teď do Katovic a pak do Soběslavi, doma hostíte Doubravku a na závěr divize Komárov…

Máme těžký los, druhá polovina sezony je pro nás složitější, ale já jsem rád. Se silným soupeřem se hraje lépe. Věřím, že máme kádr být do pátého místa divizní tabulky.

Však jste také na podzim divizi vedli, v poháru jste hostili prvoligový Liberec. Co se pak stalo, že přišel propad?

Kluci, co si nikdy nezahráli vyšší soutěže, se z toho jednoduše podělali. Mysleli si, že to půjde samo. Byla tam také určitá obměna kádru, někteří skončili a jiní byli zranění. Reakce na situaci nebyla taková, jaká by měla být. Bylo v hlavách. Kluci si mysleli, že se nám nemůže nic stát.

V čem vidíte klíč k záchraně?

Malinko jsme změnili skladbu tréninků a to s sebou nese lepší fyzickou připravenost. Je vidět, že kluci jsou natěšení, fotbal je baví. Jsme ve fázi proměn, je to teprve začátek. Může se stát, že příští zápas nevyjde a jsme zase na začátku. Ale zásadní klíč je poctivý trénink.

První gól ve 2. lize! Sojka: Budu si ho pamatovat, ale byl bych radši za výhru