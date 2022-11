„Rozhodla naše efektivita v koncovce. Rokycany byly ve hře aktivní, ale my jsme dobře bránili a dařilo se nám proměňovat naše šance. Podržel nás i Luhy (Jakub Luhový – pozn. autora) v brance. Jsou to pro nás enormně cenné body, díky nimž jsme trochu posunuli dál od toho spodku tabulky,“ těšilo po zápase zkušeného trenéra plzeňského celku z Doubravky Josefa Michálka.

13. kolo FORTUNA divize A: SK SENCO Doubravka - FC Rokycany 4:0 (3:0).Zdroj: Deník/Martin Mangl

Rokycanům se naopak znovu po krátkém intermezzu nevyvedl zápas v Plzni. Před dvěma týdny prohrály na Petříně po špatném výkonu 0:2. „Když si nevytvoříme za celý zápas pořádnou šanci, tak nemůžeme vyhrát. První poločas byl od nás strašný. Soupeř dal dva góly z brejku, zbylé pak ze standardek. Po pauze jsme Doubravku zmáčkli, ale vypracovali jsme si snad jednu gólovou příležitost. To pak nemůžeme hrát o špici divize. Bylo to podobné jako před čtrnácti dny na Petříně. Stačilo, aby byl soupeř agresivní a běhal. Od nás bohužel tragický výkon,“ nebral si servítky lodivod Rokycan Milan Dejmek.

Poločas: 3:0. Branky: 17. Česák, 21. Světlík, 38. Ungr, 77. Künstner. Rozhodčí: Makovička. ŽK: 0:1. Diváci: 150. Doubravka: Luhový – Fleissig (72. Jáchym Trojanec), Martin Nový, Marek Patrovský (83. Těžký), Paul, Vacata, Krejčí, Světlík, Česák, Ungr (66. Matyáš Uzlík), Künstner. Trenér: Josef Michálek. Rokycany: Houdek – Pergl (46. Simon Horváth), Matas, Glazer, T. Zajíček, Procházka, Černý (46. Holek), Lehký, Martin Nový (46. Karlíček), Janota (72. Titl), Pražský (78. Sebastian Horváth). Trenér: Milan Dejmek.

SK Horní Bříza – SK Aritma Praha 1:2

Zdroj: tvcom.cz

„Bohužel naše hra směrem dopředu je špatná. Do vedení jsme se dostali, když jsme vstřelili hodně upracovaný gól z vápna. Pak už ale jsme byli bezzubí a soupeř zvládl ještě do půle srovnat. Následně rozhodl ze standardní situace a zbytek zápasu si už pohlídal. My jsme měli takový platonický tlak, ale ten byl jen po vápno. Žádnou další příležitost jsme si nevypracovali,“ mrzelo trenéra Horní Břízy Martina Löffelmana.

Poločas: 1:1. Branky: 11. Šmíd – 15. Červený, 55. Ielitro. Rozhodčí: Peschel. ŽK: 3:3. Diváci: 100. Sestava Horní Břízy: Schimmer – Krystl (46. Koudele), Čeliš, Lavička, Rous, Šmíd (37. Čechura), Do Thang Tung (76. Mornštajn), Netáhlo, Tichý (46. Mašek, 69. Sedlecký), Kraček, Jan Paukner. Trenér: Martin Löffelman.

SK Petřín Plzeň – Jiskra Domažlice B 0:2

„Hráli jsme dobře, ale bohužel nedáváme góly. Domažlice se prosadily po pěkné kopnutém trestňáku. Pak už jsme se ve druhé půli přes soupeře těžce dostávali. Oproti minulém zápasu jsme se herně i v nasazení zvedli. Fotbal se ale hraje na góly,“ je si vědom kormidelník Petřína Jan Pleticha.

Domažličtí naopak bodovali naplno podruhé v řadě. „Jsme hrozně šťastní, odmakali jsme to na 110 procent. V zápase kluci neudělali jedinou chybu a nepustili za celou dobu Petřín do žádné vyložené šance. Domácí byli aktivnější, tlačili nás, ale neměli nic. My jsme naopak chodili do brejků, ještě jsme tam měli nějaké příležitosti. Trochu mě akorát zamrzelo, že se v tak pěkném počasí hrálo na umělce. Nakonec se jim to ale vymstilo, tak snad nás nepozvou příště někam do bazénu,“ kroutil hlavou trenér béčka Domažlic Stanislav Vítovec

Poločas: 0:1. Branky: 29. L. Korelus, 90+1. Janča. Rozhodčí: Havránek. ŽK: 2:5. ČK: 1:1 (89. Demeter – 90+4. Sedláček). Diváci: 150. Sestava Petřína: Suchý – Trojovský (75. Škarda), Kohout, Klich, D. Heller, Petr Zajíček, Šimáně, Vinkler, Jan Vodrážka, Provod (75. Tětek), Demeter. Trenér: Jan Pleticha. Sestava Jiskry Domažlice B: Bratanič – Lukáš Korelus, Černý, Tomáš Korelus, Jahn (83. Voves), Sedláček, Nedvěd (68. Buršík), Vlček (90. Hojda), Bílik (90. Soupír), Janča, Mlynařík. Trenér: Stanislav Vítovec.

TJ Sokol Lom – SK Klatovy 1898 6:1

Zdroj: tvcom.cz

„Dostali jsme gól hned na začátku, i když jsme na to před zápasem upozorňovali. Lom rychlá branka posadila na koně, nás naopak srazila. Celkově byli domácí kvalitnější, důraznější. Nám chybělo několik hráčů, kteří by jinak hráli v základní sestavě, ale na to se vymlouvat nechceme. Musíme se rychle sebrat a v sobotu porazit Horní Břízu,“ má jasno kouč Klatov Michal Hoffmann.

Poločas: 3:0. Branky: 21. a 90. Musiol, 6. Šimák, 42. Tauber, 62. M. Novák, 73. Rabiňák – 82. Janda. Rozhodčí: Vnuk. ŽK: 1:2. Diváci: 140. Sestava Klatov: Valeš – Ferko, Šoul, Janda, Mészáros, Vacek, Holík, Marek (60. Mareš), Málek, Lukeš, Suchý (81. Barborka), Prančl. Trenér: Michal Hoffmann.

