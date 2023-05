FC Rokycany - TJ Jiskra Domažlice B 2:4

Zdroj: tvcom.cz

„Byl to jeden z nejdůležitějších zápasů v poslední době. Vypadli jsme ze hry na deset minut, kdy jsme třikrát inkasovali a Domažlice to tak otočily. Nebyli jsme pak už schopní na to zareagovat, byli jsme už v křečí. Na druhou stranu jsme najeli na nějaké herní změny, které se projevovaly. Přestože jsme prohráli, byly tam pozitivní věci,“ vysvětloval nový rokycanský kouč Michal Veselý.