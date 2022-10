„Před zápasem jsme si řekli, že musíme makat na 110 procent, a to se odrazilo i na našem výkonu. Dřeli jsme jeden za druhého a šli naplno do každého souboje. Po poločasovém vedení 1:0 jsme krátce po výměně stran přidali další branku, čímž jsme se uklidnili, ale definitivní pojistka přišla až po třetím gólu. Poté už jsme věděli, že o tři body nemůžeme přijít,“ hodnotil klatovský fotbalista Adam Vacek. Duel byl nastaven o 33 minut, protože se po zranění jednoho z hostujících hráčů (pravděpodobně koleno) čekalo na příjezd sanitky.

Poločas: 1:0. Branky: 34. Presl z penalty, 49. Vacek, 81. Holík, 90+32. Janda. Rozhodčí: Brom. ŽK: 3:2. Diváci: 150. Sestava Klatov: Valeš – Ferko, Šoul, Presl (64. Prančl), Janda, Mészáros, Krejčiřík, Vacek (78. Suchý), Holík (90+28. Mareš), Málek (90+28. Marek), Lukeš. Trenér: Michal Hoffmann.

Dřeli jsme jeden za druhého, těšilo Vacka. Proč rozhodčí nastavil 33 minut?

Jiskra Domažlice B – SK Hořovice 3:1

Zdroj: tvcom.cz

„Byl to pro nás důležitý zápas, který jsme zvládli. Věděli jsme, že soupeř dostal jen osm gólů. Od začátku jsme do něj bušili, ale následně jsme dostali gól po chybě v naší rozehrávce. Naštěstí do půle jsme srovnali, když jsme potrestali pro změnu jejich chybu. Po pauze to byl už spíš boj. Povedlo se nám dát gól z rohu, čímž jsme Hořovice zlomili,“ hodnotil napínavý, ale nakonec úspěšný duel s Hořovicemi trenér béčka Domažlic Stanislav Vítovec.

12. kolo FORTUNA divize A: Jiskra Domažlice B - FK Hořovice 3:1.Zdroj: Jiří Pojar

Poločas: 1:1. Branky: 42. Jahn, 64. T. Korelus, 90. Černý – 31. Vostárek. Rozhodčí: Karrmann. ŽK: 2:1. Diváci: 60. Sestava Jiskry B: Bratanič – L. Korelus (38. Vojtko), Černý, T. Korelus, Jahn (79. Soupír), Sedláček, Nedvěd (61. Vlček), Voves (61. Buršík), Bílik (79. L. Marek), Janča, Holík. Trenér: Stanislav Vítovec.

Viktoria Mariánské Lázně – SK Petřín Plzeň 4:1

Zdroj: tvcom.cz

„Do zápasu jsme vstoupili dobře, vypracovali jsme si dvě tutovky a pak jsme se ujali vedení. Bohužel jsme pak přestali hrát a běhat. V obraně jsme udělali čtyři velké chyby, které domácí potrestali. Od nás tomu chybělo všechno, a nezasloužili jsme si tak získat nějaké body. Jsme jak na houpačce, trápí nás nekonzistentnost výkonů,“ přiznal kouč plzeňského Petřína Jan Pleticha.

Poločas: 2:1. Branky: 25. Skopový, 43. a 52. z penalty Renza, 55. Pecháček – 20. J. Vodrážka. Rozhodčí: Žurek. ŽK: 1:2. Diváci: 90.

Sestava SK Petřína Plzeň: Suchý – Bednář, Kohout, Klich, Heller (66. Vanc), Tětek (46. Demeter), P. Zajíček (66. Treml), Šimáně, Vinkler, J. Vodrážka (82. Maxa), Provod. Trenér: Jan Pleticha.

FOTO, VIDEO: Třaskavé třetiligové derby rozhodl domažlický Dvořák

Slavoj Český Krumlov – SENCO Doubravka 1:0

Zdroj: tvcom.cz

„Byli jsme herně lepší, ale doplatili jsme na neproměňování šancí. V první půli jsme mohli dát klidně čtyři branky, i soupeř ale měl nějaké šance. Pak přišla dlouhá pauza, protože pomeznímu se udělalo špatně a musel přijet jiný. Rozhodující moment přišel, když byl za údajný faul na popud pomezního vyloučený Dušan Künstner. Hlavní nechal původně situaci být. Kopala se navíc penalta, kterou domácí nedali. Následně měl Krumlov tlak a po sporné standardce propadl balon a skončil v brance,“ říkal kouč SENCA Josef Michálek.

Poločas: 0:0. Branka: 87. vlastní Fleissig. Rozhodčí: Panský. ŽK: 1:2. ČK: 0:1 (73. Künsnter). Diváci: 150. Sestava SK SENCO Doubravka: Luhový – Fleissig, Martin Nový, Marek Patrovský, Paul, Vacata, Krejčí, Světlík, Česák, Uzlík (69. Ungr), Künstner. Trenér: Josef Michálek.

Přeštice se trápily v koncovce a ve Zbuzanech schytaly debakl

FC Rokycany – SK Otava Katovice 1:1

Zdroj: tvcom.cz

„Předvedli jsme diametrálně odlišný výkon než proti Petřínu. Takto by to mělo vypadat každý zápas. Hráli jsme hodinu o deseti, ale kluci běhali, měli nasazení, odehráli to naplno, za což jsem je musel pochválit. Dostali jsme se i do vedení, o které jsme nakonec přišli po v závěru po sporné penaltě,“ mrzelo lodivoda Rokycan Milana Dejmka, pro nějž má duel takovou hořkou pachuť. „Jak jsme my byli bídní minulý týden, tak teď byli bídní dva rozhodčí. Vůbec se jim zápas totiž nepovedl. V utkání bylo hodně negativních emocí a jejich výkon tomu nepomohl. Jsem z toho takový rozpolcený,“ přiznal rokycanský kouč.

Poločas: 0:0. Branky: 63. z penalty Pražský – 85. z penalty Uher. Rozhodčí: Suchánek. ŽK: 1:6. ČK: 1:0 (29. Hereit). Diváci: 150.

Sestava FC Rokycany: Houdek - Matas, Gereit, Glazer, T. Zajíček, Laubr (22. Pražský), Procházka, Černý (59. Janota), Plzák (88. Pergl), Lehký (88. Bouda), Michal Nový. Trenér: Milan Dejmek.

PODÍVEJTE SE: Výhru nýrského béčka režíroval hattrickem Kotlan

FK VIAGEM Příbram B – SK Horní Bříza 2:1

Zdroj: tvcom.cz

„Vycházeli jsme z obranného bloku a Příbram jsme příliš do ničeho nepouštěli. Bohužel jsme inkasovali, když střela zpoza vápna dvěma tečemi změnila směr. Sami jsme navíc v zápase neproměnili tři samostatné úniky, což je pak těžké. Přesto musím kluky za výkon pochválit,“ řekl trenér Břízy Martin Löffelman.

Poločas: 1:0. Branky: 41. Vott, 81. Bálek – 90. Trojanec. Rozhodčí: Holakovská. ŽK: 0:0. Diváci: 30. Sestava SK Horní Bříza: Schimmer – Krystl, M. Trojanec, Lavička, Rous, Šmíd (58. Koudele), Do Thang Tung, Netáhlo, Tichý (46. Čeliš), Kraček, Paukner. Trenér: Martin Löffelman.