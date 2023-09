FC Rokycany – FK Tachov 1:0

„Prvně musím říct, že mě překvapilo, a zároveň jsem obdivoval, v jak obrovském tempu hrál Tachov. Takhle si představuji soupeře, který bojuje, aby prolomil čekání na první body. První poločas nebyl hezký na pohled, byl to boj. My jsme se přizpůsobili hře soupeře, nakopávali jsme balony a sám jsem litoval diváky, kteří na to museli koukat. O pauze jsme si něco řekli, prostřídali jsme a druhá půle už byla postupně v naší režii. Soupeř si sice vypracoval dvě šance, branku ale netrefil. My jsme měli více ze hry a nakonec jsme skórovali po výborně sehraném rohovém kopu,“ cenil si vítězství kouč Rokycan Michal Veselý.