Poločas: 0:2. Branky: 55. Mareš z penalty, 87. Záluský – 10. Lisý, 23. Bednář z penalty, 49. Demeter, 51. J. Vodrážka. Rozhodčí: Tupý. ŽK: 4:3. Diváci: 150. Sestava SK Petřín Plzeň: Suchý – Bednář, Mudra, Lisý, Demeter (82. Maxa), Nový, Jan Vodrážka (79. Treml), Klich, Vanc (79. Heller), Kohout, Michal Provod (85. Salák). Trenér: Radek Vodrážka.

TJ Jiskra Domažlice B – SK Otava Katovice 4:2

„Chtěli jsme kluky především pozitivně naladit, protože bylo znát, že ty výsledky mají už v hlavách. To se nám úplně nepodařilo, když jsme snad po 20 vteřinách inkasovali po naší hrubé chybě. Postupně jsme ale převzali iniciativu a povedlo se nám utkání otočit. Naše šance jsme proměnili, zároveň i Katovice byly dopředu nebezpečné. Zvítězili jsme zaslouženě. Trochu jsme pozměnili složení a navíc nám pomohli z áčka Vojta Černý s Aubrechtem. Jsme rádi, že jsme to zvládli. Tři body jsme potřebovali,“ řekl zaskakující trenér Jiskry Petr Dobrý, který by měl týmu vypomáhat až do konce podzimu.

Poločas: 2:1. Branky: 23. a 48. Aubrecht, 30. Černý, 79. Soběhart – 1. Bálek, 89. Sigmund. Rozhodčí: Klátil. ŽK: 1:2. Diváci: 140. Sestava TJ Jiskra Domažlice B: Červený – Jan Korelus (85. Vlček), Secký, Sedláček, Tomáš Korelus, Černý (57. Copák), Staněk (68. Janča), Lukáš Korelus, Aubrecht (57. Kuhajda), Soběhart (84. Žák), Bílik. Trenér: Petr Dobrý.

FC Rokycany – SK Aritma Praha 0:2

„Je to hořká porážka, protože druhý tým tabulky jsme k ničemu moc nepustili. Kluci do puntíku plnili pokyny, respekt před nimi. První gól jsme inkasovali po dlouhém autu, druhý z penalty, která si myslím, že nebyla. Rozhodčí z toho udělali trochu guláš. My jsme na balonu, ale nejsme schopní být důraznější ve vápně soupeře. Ale pořád to beru tak, že stavíme nový mančaft a náš čas ještě přijde,“ uvedl po zápase rokycanský trenér Michal Veselý.

Poločas: 0:0. Branky: 55. Hodík, 66. Kubr z penalty. Rozhodčí: Míč. ŽK: 1:1. ČK: Glazer (86.), Moulis (87., vedoucí družstva, oba Rokycany). Diváci: 150. Sestava FC Rokycany: Houdek – Matas, Rybař, Glazer, Tomáš Zajíček, Plzák (86. Vonásek), Lehký, Nový (75. Procházka), Pražský (77. Laubr), Karlíček (77. Eger), Titl (75. Smíšek). Trenér: Michal Veselý.

TJ Spartak Soběslav – SK Klatovy 1898 5:1

„Strašně těžko se mi to hodnotí. Výsledek je krutý, dostat pět gólů je naprosto šílené. Po poločase, který jsme prohráli 0:2, jsme rychle snížili a měli i velkou šanci na vyrovnání, ale tu jsme bohužel neproměnili, a pak jsme dostali třetí gól, který nás definitivně srazil. Potéjsme totiž totálně vypadli z nějakého rytmu a na hřišti vůbec nebyli. Jsem obrovský zklamaný. Nejen z toho, že jsme vysoko prohráli, ale hlavně z toho, že jsme opět předvedli velice špatný výkon,“ žehral po mači 29letý trenér klatovských fotbalistů Matěj Spěváček.

Poločas: 2:0. Branky: 16., 17., 57. a 69. Vaněk, 88. Dvořák – 52. Velfl. Rozhodčí: Janíček. ŽK: 2:3. ČK: 0:1 (76. Vacek). Diváci: 138. Sestava SK Klatovy 1898: Valeš – Janora, Ferko, Lávička, Janda (78. Barborka), Mézsáros, Prokop (46. Krejčiřík), Vacek, Holík (71. Mareš), Velfl, Lukeš. Trenér: Matěj Spěváček.

FK Komárov – SK SENCO Doubravka 2:0

„Budu se opakovat: směrem dopředu se ohromně trápíme. V prvním poločase jsme si vypracovali jednu šanci, pak jsme měli takovou pološanci ve druhé půli. Bohužel jsme inkasovali po naší chybě a pak už to bylo pro nás těžké. Je to už takové frustrující. Ve středu pole to lepíme a chybí nám výrazně i Roubal, který by ale snad už mohl být příští týden,“ doufá trenér Doubravky Pavel Vaigl.

Poločas: 1:0. Branky: 11. Mojdl, 55. Lukavský. Rozhodčí: Polena. ŽK: 1:1. Diváci: 269. Sestava SK SENCO Doubravka: Luhový – Světlík (61. Fleissig), Krejčí, Blažek, Vacata (46. D. Novák), Mlynařík, R. Novák, Ungr, Nový (61. Uzlík), P. Zajíček (74. Jandík), Kule (46. Hendrych). Trenér: Pavel Vaigl.

FK Tachov – FC Viktoria Mariánské Lázně 0:4

„Moc hezký zápas z naší strany to nebyl. Chtěli jsme vyvinout nějaký tlak a místo toho jsme dostali brzy gól, Mariánkám už se hrálo potom dobře. Málo chodíme před bránu, a když už tam jsme, chybí důraz, větší tlak. Naši útočníci jsou platoničtí, do druhé půle jsme je vyměnili. Chtěli jsme se poprat o lepší výsledek. Ale místo toho jsme dvakrát inkasovali a bylo po zápase,“ litoval tachovský kouč Jaroslav Pták. Pro jeho tým byl konečný výsledek možná až příliš krutý, druhý gól hostů dával Marek Skopový, který s fotbalem začínal v Tachově.