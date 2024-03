„Jsem odchovanec Tachova a ten je pro mě nejvíc, klub mi přirostl k srdci,“ vysvětlil Pavel Kořínek rozhodnutí zůstat doma.

„Ve Stříbře jsem byl na tréninku, měli jsme schůzku, ale tím to skončilo,“ dodal.

Pětadvacetiletý záložník se vzpomínkami vrátil o pět let. „Když si vzpomenu, jaký tým jsme měli po pádu do okresu na začátku, tak jsem moc nevěřil, že bychom měli postupovat výš. Ale v srdci jsem si to přál. Tachov je okresní město, a proto si myslím, že by tady divize měla být. Jenže tehdy jsme měli v Tachově tým, že jsme byli rádi, že jsme hráli,“ vybavil si Kořínek.