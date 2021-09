„Pomohla nám šťastná první branka. Hrálo se nám dobře a dařilo se nám eliminovat útočníky Katovic, které jsme prakticky k ničemu nepustili. Po třetí brance bylo na soupeři vidět, že už by nejradši byl pryč. Konečný výsledek tak nechci rozhodně přeceňovat,“ přiznal trenér Petřína Radek Vodrážka.

7. kolo FORTUNA divize A: SK Petřín Plzeň (červení) - SK Otava Katovice (modří) 7:0.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Poločas: 2:0. Branky: 7. vl. Janoch, 33. a 87. Šimáně, 47. Bílik, 64. Bednář, 67. a 73. Demeter. Rozhodčí: Melničuk. ŽK: 2:3. Diváci: 60. Sestava Petřína: Suchý – P. Zajíček (74. Štefl), Kohout, Klich (74. Kotěšovec), Lisý, Šimáně, Vinkler, Bílik (60. Demeter), Provod, Fikrle (74. Zoubek), Bednář (74. Tětek). Trenér: Radek Vodrážka.

Hořovice – Klatovy 0:3

„Dobrý výkon. Kluci si zatím šli, byli jasně lepší a zaslouženě zvítězili. Hořovice měly za celý zápas asi jednu šanci, ale tu nedaly. Jsem rád, že se konečně trefili Zajíček s Krejčiříkem,“ měl radost klatovský kouč Michal Hoffmann ze svých dvou střelců.

Poločas: 0:2. Branky: 37. J. Zajíček, 41. Lukeš, 65. Krejčířík. Rozhodčí: Kotalík. ŽK: 2:2. Diváci: 175. Sestava Klatov: Valeš – Rajtmajer, M. Marek (80. Aizner), Janda, J. Zajíček (66. Sedláček), Vacek, Krejčiřík (80. L. Marek), Brabec, Sojka, Lukeš (80. Barborka), Prančl (64. Mészáros). Trenér: Michal Hoffmann.

Doubravka – Lom 4:5

„Škoda, že jsme zápas nedotáhli aspoň k remíze. Byla by to příjemná tečka při oslavách sto let klubu. Bohužel vstupy do obou poločasů nám nevyšel a inkasovali jsme hloupé branky. Na čtyři góly by se mělo vyhrávat,“ je si vědom útočník Doubravky Lukáš Roubal.

7. kolo FORTUNA divize A: SK SENCO Doubravka (žlutí) - TJ Sokol Lom (modří) 4:5.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Poločas: 3:2. Branky: 26. Krejčí, 29. Šural, 34. a 84. z PK Roubal – 14. a 21. Neužil, 79. Grobár, 49. a 87. Kučera. Rozhodčí: Trska. ŽK: 2:0. Diváci: 300. Sestava Doubravky: Luhový – Uzlík (73. Ungr), Krejčí, Novák, Rozboud, Trojanec, Künstner, Šural (66. Kalina), Roubal, Marek Patrovský (88. Paul), Řehoř. Trenér: Zbyněk Kočí.

Cheb – Přeštice 1:3

„Jsme rádi, že jsme zápas zvládli dovést do vítězného konce. Umělka v Chebu je opravdu specifická a nebylo snadné se s ní sžít, protože hru po zemi dosti zpomaluje. Trochu mi zatrnulo, když domácí srovnali ve druhém poločase, ale tentokrát jsme ukázali vůli a utkání jsme ještě strhli na naši stranu,“ těšilo trenéra Přeštic Stanislava Purkarta.

Poločas: 0:1. Branky: 60. Hrotek – 41. Skála, 76. Arzberger, 90+.3. Vohrna. Rozhodčí: Baum. ŽK: 2:3. Diváci: 85. Sestava Přeštic: Švihořík – Böhm, Suchý (70. Končal), Chocholoušek, Kraml (55. Beránek), Skála, Přibáň (70. Vohrna), Štípek, Mudra (82. Vilček), Arzberger (82. Heger), Vacovský. Trenér: Stanislav Purkart.

Rokycany – České Budějovice B 3:4

„Když už jsme konečně prolomili střeleckou smůlu, tak jsme přesto znovu bez bodu. Z tohoto pohledu je to hořké, protože jinak jsme předvedli nejlepší výkon na podzim. V průběhu utkání jsme otáčeli skóre, ale nakonec nemáme nic. Pro diváka to muselo být nádherné utkání,“ řekl lodivod Rokycan Milan Dejmek.

FC Rokycany - Dynamo České Budějovice B 3:4Zdroj: Deník/Jana Moulisová

Poločas: 1:2. Branky: 22. Procházka, 57. Kramer, 59. Koranda – 4. a 68. Brandner, 28. Bízek, 83. Polanský. Rozhodčí: Vnuk. ŽK: 2:2. Diváci: 150. Sestava Rokycan: Houdek – Rybař, Hereit, Koranda, T. Zajíček, Procházka, Vaščák (86. Titl), Kramer (89. Lang), Ženíšek, Černý (89. Holek), Plzák (86. Lehký). Trenér: Milan Dejmek.

Sedlčany – Mýto 2:2

„Remíza je pro mě zklamáním. Měli jsme na vítězství, když bychom neudělali hrubé chyby, které Sedlčany potrestaly. Jinak to nebylo příliš hezké utkání. Bylo hodně nakopávaných balonu a bojovalo se o každý metr na hřišti,“ hodnotil zápas kouč Mýta Luboš Vašica.

Poločas: 1:1. Branky: 29. D. Krůta, 75. M. Habart – 36. Skopový, 81. Staněk. Rozhodčí: Flade. ŽK: 2:1. Diváci: 218. Sestava Mýta: Vild – Marek Brož (66. Staněk), Grambal, Jiří Hereit, Vileta, Lávička, Skopový (80. Martin Patrovský), Buršík (58. M. Nový), Renza (66. Martin Brož), Jánský (58. Pecháček). Trenér: Luboš Vašica.