„Také většina hráčů má jasnou návaznost na město, vztah k Radnicím. A to je strašně příjemné,“ pokračoval zkušený kouč, jenž má v týmu i oba syny Pavla a Lukáše. Všichni tři byli před časem také u postupu Rokycan do divize.

„Pro mě jako pro tátu je největší odměnou, že pode mnou chtějí hrát. Už to nejsou takoví dravci, jako byli v Rokycanech, mají rodiny, ale fotbal je pořád baví, tak přišli do Radnic,“ popisoval Pavel Aubrecht starší.

Hráčů, kteří prošli rokycanským fotbalem, má ve svém týmu víc. „Třeba Honza Klier, v Rokycanech už hrál jen za béčko. Ale je jich tady víc,“ dal trenér Radnic příklad a jmenoval ještě Františka Poláška, Dana Fencla.

Dalším byl David Kroc, který se ale teď v zimě vrátil do Rokycan. „Měl slabší období, ale získal znovu chuť do fotbalu. Věříme, že jsme ho pomohli vrátit a že bude v divizi platným hráčem,“ říká trenér Aubrecht s potěšením.

Byť se ho bude muset pokusit na jaře nahradit. Žádné další změny v kádru neplánuje, jen se mu někteří hráči vrací po zranění.

„Jediné, po čem koukáme, je levonohý fotbalista, rychlostní typ. Podobný jako David Kroc. Hlásí se nám hráči, ale my chceme dál razit cestu místních kluků, když oživení se nebráníme,“ nechtěl být kouč konkrétní. A myslí i na diváky, kterých chodí v Radnicích hodně. „Návštěva neklesla pod dvě stě lidí. To tady bylo naposledy, snad když hrála přebor naše generace,“ usmál se Aubrecht.

Přípravu na jarní boje začali Radničtí v polovině ledna. Trénují dvakrát v týdnu, jednou doma a podruhé využívají umělou trávu v Rokycanech. O víkendech hrají přípravné zápasy, teď v neděli je čeká v Přešticích divizní Mýto. Už nastoupili i proti Rokycanům a Petřínu.

„To jsme si trochu naložili, soupeři jsou těžcí. Ale snažíme se, i když to výsledkově nevychází,“ pousmál se Pavel Aubrecht, že se vždy snažil v přípravě hrát se soupeři z vyšších soutěží. „Pro nás je to obrovská škola, ty mančafty nás prověří. Nebojím se říct, že nás vysvléknou do naha,“ doplnil s tím, že příprava zatím běží podle plánu, s jedinou komplikací. „I nám do toho zasahuje covid, ale to postihlo všechny,“ posteskl si trenér Radnic, které se v létě posunuly do krajského přeboru až poté, co to odmítly Žichovice.„Musím přiznat, že tohle nikdo nečekal,“ okomentoval Pavel Aubrecht druhé místo po podzimní části.

„Jen Domažlice a Vejprnice nás přehrály, ve všech ostatních zápasech si troufnu tvrdit, že jsme hráli s otevřeným hledím,“ potěšilo trenéra, který by chtěl v nastoleném trendu pokračovat i na jaře.

„Chceme se každému postavit čelem. Každý získaný bod je pro nás bonus. Chceme sbírat body a být co nejvýš, ale rozhodně nemyslíme na to, že bychom naháněli Domažlice,“ zopakoval kouč Radnic.