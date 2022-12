Proč jste se rozhodl vrátit zpět na Doubravku?

Bylo to jak ze sportovního, tak hlavně i časového hlediska. Nenastal podle mě ještě čas, abych už ve fotbale nechtěl nic dokázat, na to se cítím pořád dobře a mám velkou chuť do fotbalu. Jinak časově to bylo mnohem náročnější, než jsem čekal. Člověk přijede domů dlouho večer a může jít rovnou spát.