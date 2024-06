Fotbalisté Tachova, kteří sestupují z divize zpět do krajského přeboru, uhráli v předposledním kole soutěže cennou remízu (0:0) v derby na hřišti Jiskry Domažlice B. Kolo před koncem sezony je nováček předposlední, horší jsou jen Klatovy.

30. kolo divizní skupiny A: Domažlice B - Tachov 0:0. | Foto: TJ Jiskra Domažlice

"Remízu bereme, protože soupeř byl těžký, měl tři hráče z třetiligového áčka. Nastoupil proti nám mladý a běhavý tým. Nás bylomálo kluků, musel hrát i dorostenec. I když jsme před zápasem věděli, že spadneme, chtěli uspět a do konce sezony nasbírat co nejvíce bodů. Béčku Domažlic stačil bod, ale my jsme toužili vyhrát," řekl fotbalista Tachova Kyrylo Semenov.

Za zkušenost ve fotbalové divizi je velmi rád. "Divize je hodně soubojová, na každý zápas musíte být připravení fyzicky. Všechny týmy hrají velmi dobře. Budeme se ale snažit do divize vrátit," uvedl Semenov.

V Tachově by chtěl zůstat a pokračovat i v krajském přeboru. "Líbí se mi tady všechno. Máme moc dobrého trenéra, kolektiv, prezidenta klubu," vysvětlil Kyrylo Semenov.

V posledním kole hraje Tachov doma s Hořovicemi (15. června, 17.00 hodin).

