„Nikoho už nepřivedeme. Nepočítali jsme s tím, že skončí Lukáš Tušl. Ale je to pochopitelné ze zdravotních i časových důvodů. Samozřejmě jeho výpomoc by byla super, ale musíme hrát bez něj. Měl by klapnout příchod Ondry Pavlase,“ vyjmenoval Hudec.

„Být trenérem je něco jiného než hráčem. Půlrok po konci fotbalové kariéry byl pro mě studijním obdobím, takže plynule jsem přešel do trenérské role. Trenéřina mě hodně baví. Výsledky jsou během na dlouhou trať, jsou věci, které se učíte za pochodu, ale je to i o zkušenostech, které teprve sbírám,“ řekl Lukáš Hudec.

Navíc z úzkého kádru nejsou všichni hráči zdravotně v pořádku. „Základní jedenáctka pro start jara? Ten, kdo bude zdravý, bude hrát. Bohužel to máme nabourané úzkým kádrem, ale i spoustou zraněných. Musíme se s tím poprat, když situace je, jaká je. V žádném případě nic nevzdáváme, musíme si poradit ať už ze svých zdrojů, nebo potom sáhnout i do béčka, případně do dorostu,“ uvedl trenér Tachova.

Úplně nezavrhl možnost, že by se vrátil na hřiště. „Nejsem tomu nakloněn, ale samozřejmě nikdy neříkej nikdy. Momentálně bych byl rád, kdybych do toho nezasahoval jako hráč. Nicméně nikdy jsem nebyl ten, který by nechal klub a spoluhráče ve štychu. Takže uvidíme,“ nastínil Hudec.

Se spoustou svých svěřenců toho na hřišti hodně zažil jako spoluhráč. „Na kluky si nemohu stěžovat, ba naopak. Celá příprava, jejich tréninková morálka, docházka byly skvělé. Všechno, co po nich s trenéry chceme, tak přenášejí do zápasů, takže jsem naprosto spokojený, co se týče spolupráce s hráči,“ prohlásil.

Fotbalisté Tachova absolvovali několikadenní soustředění v Lokti a pilovali herní systém v přátelských zápasech. „Hodně jsme zkoušeli a změnili jsme spoustu věcí. Chtěli jsme, aby hráči riskovali už od rozehrávky vzadu. Spíš jsem nechal na nich, jak si s těmi úkoly a rolemi poradí, abychom věděli, kdo a kde může alternovat na postech. Poslední přípravné zápasy nám ukázaly, že jsme na tom výborně fyzicky, což je pro mě nejlepší zpětná vazba,“ sdělil Lukáš Hudec.

Další předností týmu má být týmovost. „V týmu nemáme nějakou výraznou osobnost, která by dokázala zápasy rozhodovat dvěma třemi brankami. Musíme být semknutí, hrát týmově, na tom chceme stavět. Pokud se toto stane naší silnou stránkou, tak to bude jen výhoda,“ tvrdil 35letý kouč divizního Tachova.

Cílem klubu je záchrana. Patnáctý Tachov dělí od osmé Příbrami B devět bodů. „Nejsme tak daleko od týmů, které jsou ve středu tabulky. Bude hodně záležet na tom, jak chytneme začátek jara. První tři kola napoví. Od těch se podle mě bude odvíjet zbytek jara,“ myslí si Lukáš Hudec.

