Fotbalisté Tachova sice už jistojistě opustí divizní skupinu A, v závěru sezony chtějí ale ještě získat co nejvíce bodů a vyhnout se poslednímu místu. Naposledy si nováček divize vyšlápl na Petřín. Jistý mistr soutěže dorazil s hodně omlazenou sestavou, i tak kousal do úplného konce. Nakonec to byl domácí Tachov, kdo v nastaveném čase vstřelil rozhodující gól.

Tachov (na archivním snímku v modrých dresech) si poradil s vedoucím Petřínem, zvítězil 3:2. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

„Přežili jsme na začátku hned první velkou šanci, kdy hosté trefili tyčku. Hned vzápětí jsme pak dali branku. Celkově jsme mohli po první půli vést o více gólů, dvakrát nás zastavil praporek pomezního. Podařil se nám ale vstup do druhý půle, kdy jsme dali branku z penalty," řekl kouč Tachova Lukáš Hudec.

Poté přišly pro domácí tým těžké chvilky. Po červené kartě následovaly dvě slepené branky Petřína. Bylo tak srovnáno na 2:2. Nakonec však i tak tři body zůstaly v Tachově.

„Mohli jsme hrát klidný zápas, ale ve velké šanci si to náš hráč ukopl a z následného brejku jsme dostali na 1:2. K tomu se nesmyslně nechal vyloučit Giuseppe Lanfranchi, což byla další komplikace. Pak přišel gól na 2:2. Tentokrát se na nás ale po dlouhé době v závěru usmálo štěstí. Riskli jsme to, poslali dlouhý balon do vápna, Milan Braun vyhrál hlavičku a Dan Bulaiev to protlačil do sítě. Tentokrát jsme tak byli šťastní my," těšilo tachovského trenéra.

Hostující lodivod Jan Pleticha i přes porážku hodnotil utkání kladně. „Jsme rádi, že jsme mohli takhle v předstihu vyzkoušet hráče z dorostu v divizi a zajistit tak, co to s nimi udělá. Mělo jich být původně i více. Odehráli jsme dobrý zápas, akorát do vápna jsme se nedostávali tak často. V závěru jsme si pak nepohlídali jeden dlouhý nákop a soupeře rozhodl," vysvětloval Pleticha.

Petřín má hodně nabitý závěr sezony. Hned v pátek přivítá Soběslav. „Máme hodně hráčů v týmu, tak to protočíme. Zároveň budou moci nastoupit i další mladí kluci, co ve čtvrtek nemohli. Pak nás čeká ještě v neděli s béčkem zápas s Mýtem. Věřím, že to zvládnem," dodal jeden z trenérů Petřína.

Poločas: 1:0. Branky: 2. a 47. z penalty Lanfranchi, 90+3. Bulaiev - 68. a 73. Vanc. Rozhodčí: Říha. ČK: 1:0 (65. Lanfranchci). ŽK: 0:0. Diváci: 132.

FK Tachov: Landrgott - Pavlas, Sloup (79. Bulaiev), Viterna, Lanfranchi, P. Kořínek, Šroub (79. Terč), Vejvoda (62. Š. Kapolka), A. Kořínek, Sláma (46. Semenov), Braun.

SK Petřín Plzeň: Edelman - Žemlička (62. Havelka), Treml, Kacerovský, Bednář, Hájek (62. Rada), Vohrna (62. Jandoš), Vanc, Lisý, Frank (75. Kotěšovec), Pleticha (65. Mareš).

