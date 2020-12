Zatímco Petřín po roční přestávce zase putoval o patro níž, Přeštice ve čtvrté nejvyšší soutěži zůstaly. A ve druhé sezoně se výrazně zvedly. Skončily na čtvrtém místě a rázem se jejich ambice změnily. Záchrana? Kdepak. V příští sezoně už si brousily zuby na postup do třetí ligy (ČFL).

Tým převzal zkušený trenér Stanislav Purkart a na jihu Plzeňska se začaly dít věci. Po šestnácti kolech divizního ročníku 2019/20 ale přišla tvrdá rána. Zasáhla vyšší moc. Přeštice se hřály na výsluní, ale dostihl je koronavirus. Stejně jako ostatní týmy. Sezona skončila… „Moc nás to mrzí, ale nedá se nic dělat,“ říkal v březnu tohoto roku kouč Purkart.

Do aktuální sezony vstoupil on a jeho tým jako uragán. Osm zápasů, osm výher a první místo s náskokem sedmi bodů na druhý Lom. Pak ale přišla druhá vlna pandemie a výkonný výbor FAČR předčasně ukončil rozběhnutou podzimní část. Amatérskému fotbalu teď ale svitla naděje. Poslední dva lednové dny by se měly soutěže těšit na kýžený restart. Tedy i včetně divize.

Trenére, pojďme se nyní ještě zpět ohlédnout za neúplnou podzimní částí, ve které jste z osmi zápasů vytěžili plný bodový zisk a na čele divizní tabulky si vytvořili sedmibodový náskok. Jaké je vaše hodnocení?

Samozřejmě, že s výsledky jsme maximálně spokojení, vyhráli jsme všechny zápasy. Ale co se týče výkonů, tam už to tak slavné nebylo. Poslední dva tři zápasy už jsme nehráli to, co jsme chtěli. Došlo asi k jakémusi uspokojení a hráči si mysleli, že to půjde samo. Až se znovu rozjede sezona, tohle určitě nesmíme dopustit, protože by se nám to mohlo vymstít. Každá ztráta mrzí, a když je navíc zbytečná, o to víc.

Zatím se může venku trénovat alespoň ve skupinkách po šesti lidech, ale co jste dělali celou dobu, když byly tyto ´hromadné akce´ bez výjimky zakázané?

Když došlo k přerušení podzimu, ještě kluci chvíli trénovali. Měli individuální plány, protože jsme stále věřili, že se začne brzy hrát. Ale pak FAČR ukončila podzim, takže kluci dostali tři týdny volno. Od minulého pondělí ale znovu naplno trénujeme. Hráči ještě dostali v mobilní aplikaci běžecké a silové úkoly, které museli splnit.

Splnili?

Až na výjimky je splnili všichni velmi dobře.

A co teď? Jak trénujete?

Od tohoto týdne už trénujeme na hřišti ve skupinkách po šesti lidech. Příprava je krátká, takže z nejobecnější vytrvalosti přecházíme do rychlosti, dynamiky. Tréninkové jednotky máme rozdělené na dvě části.

Prozradíte, na jaké?

Na posilování a kondiční hru přímo na hřišti a ještě máme v plánu nějaké výběhy. Když si to vezmete, ono tolik času nezbývá. Mělo by se začít hrát na konci ledna, takže máme měsíc do Vánoc a pak už jen měsíc do restartu soutěže.

Od čtvrtka 3. prosince podle systému PES už můžete trénovat venku v kompletním složení. Kvitujete to?

Rozhodně. Ještě budeme trénovat dle plánu po šesti lidech a v pátek už bychom se měli sejít všichni společně. Kvituji to, konečně si zahrajeme fotbal.

Restart amatérských soutěží je naplánovaný na konec ledna. Věříte, že situace ohledně pandemie bude natolik pod kontrolou, že se skutečně začne hrát?

Strašně moc si to přeji a chci tomu věřit. Věřím, že jsme udělali nějaká opatření, aby třetí vlna už nepřišla, ale žijeme ve zvláštní době a jistí si být ničím nemůžeme. Je to tak padesát na padesát.

Snaha od fotbalové asociace dohrát kompletní sezonu je ale více než viditelná…

To ano, i když to bude velice složité. Od konce ledna do konce června budeme hrát bez přestávky. Myslím si, že pro týmy s užším kádrem by to mohl být problém. Přijdou zranění, pracovní povinnosti, bude to divočina.

A co stav hracích ploch? Nebude to také komplikace?

No (přemýšlí), jistá komplikace to určitě být může. Může být hodně sněhu, podmáčená a nezpůsobilá hřiště. Bude se tak muset hrát na umělých trávnících. Upřímně si nedovedu představit situaci, když se někomu hřiště s umělým povrchem nepodaří včas sehnat. Přece jen, takových hřišť v kraji zase až tolik není…

Co říkáte na názor fotbalového Tachova, který byl pro to, aby se dohrál podzim, a pak se týmy rozdělily na dvě poloviny – do skupiny o postup a do skupiny o sestup.

Tuhle variantu, možnost nebo názor jsem tedy ještě neslyšel, ale když nad tím tak přemýšlím, špatný nápad to není. Asi by se tím trošku zkrátila sezona a program by nebyl až tolik napěchovaný.

Předtím jste mluvil o týmech s užším kádrem. Ale co vy? Jak jste na tom?

Údajně by teď neměly být povolené přestupy. To až na konci podzimu, takže někdy v březnu. Do té doby se s tím musíme nějak vypořádat. Ale některé vyhlídnuté hráče určitě máme. Lhal bych, kdybych řekl, že ne. Jen vidím problém v tom, že by pak nebyl žádný prostor pro jejich zabudování do týmu. Když by vlastně pauza mezi koncem podzimu a začátkem jara vůbec žádná nebyla…

Předpokládám však, že vaše cíle zůstávají nadále stejné – postup do ČFL. Je to tak?

Určitě! Postoupit se snažíme už druhý rok, moc si ČFL přejeme, ale zároveň se bojíme, aby se sezona vůbec dohrála. Druhá otázka je, jak se nám zápasy, které nás od konce ledna čekají, povedou. Musíme se dívat hlavně na sebe a pak se uvidí. Každopádně cíle, ty se u nás nemění a zůstávají stejné.