První přípravný zápas ve Vohenstraussu vyhrál Tachov 2:1 po brankách Mráze a jeden gól byl vlastní. „Vohenstrauss hraje soutěž na úrovni našeho krajského přeboru,“ dodal trenér Tachova.

V divizi už nepomůže Tachovu kanonýr Lukáš Hudec, který se rozhodl ukončit kariéru a soustředit se na trenéřinu. „I když říká, že si dá od fotbalu rok pauzu. Jestli mu bude chybět, tak se možná vrátí,“ uvedl Pták.

„S Lukášem odejde třicet gólů za sezonu. Musíme je rozložit na ostatní hráče. Máme Pepeho Lanfranchiho, jedna z posil vypadá šikovně a mohla by být střelcem,“ upozornil trenér.

Po ročním angažmá v Německu se do Tachova vrací Roman Umanskyi a s ním ze stejného klubu přichází Kirill Semenov. Z divizních Klatov získal Tachov Matěje Šoula, který pochází z Erpužic na Tachovsku. Další posila, Jan Brejcha, naposledy hrála v Německu, ale pochází z Třemešné. Pátou novou akvizicí je Dominik Frank z Bělé nad Radbuzou.

Viktoriáni na úvod smetli Rokycany. Byly tam dobré věci, potěšilo Parláska

„Ještě připravujeme jeden přestup, který by byl pro nás hodně zajímavý, ale nechci o něm mluvit, protože je v jednání. Mělo by se to upéct tento týden,“ prohlásil Jaroslav Pták.

Před startem divize (5. srpna) prověří tachovské fotbalisty čtyři soupeři. Jedno utkání už odehráli, tuto sobotu v Tachově přivítají Cheb, příští týden hrají v Ostrově nad Ohří a jako poslední přípravný zápas bere trenér Pták 1. kolo MOL Cupu doma s Klatovy. „Bude to trochu konfrontace se soupeřem, s kterým budeme hrát i v divizi. Samozřejmě že chceme přes Klatovy postoupit, ale současně zápas bereme jako generálku na první mistrák v Hořovicích. Letní příprava je natolik krátká a hrajeme čtyři přáteláky, tak budeme i v poháru zkoušet rozestavení a systém hry. Máme dvě rozestavení, která používáme, ale v generálce s Klatovy si vyzkoušíme třetí, protože to by mělo být to hlavní rozestavení,“ vysvětlil.

Ambice nováčka pro nadcházející divizní sezonu je hrát od 10. místa výš. „Ono je těžké něco předpovídat, když jsme nováček a nemáme to osahané. Soupeře vůbec neznám, budu je sledovat na videu ze zápasů z minulého ročníku. Chceme se zachránit, to je minimalistický cíl. Ale máme ambice hrát výš, tedy od 10. místa nahoru. Nechceme hrát o záchranu a ani nechceme ustoupit od našeho fotbalu. Myslím si, že hrajeme docela atraktivně, snažíme se hodně útočit, prezentovat se pěkným fotbalem a od toho ustoupit nechci,“ konstatoval Jaroslav Pták.

Robstav nasázel Katovicím půltucet branek, hattrickem se uvedl Štursa